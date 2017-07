Hannover Steel verkauft Portfolio in Hannover und Hildesheim für rund 20 Mio. Euro

Hannover Steel hat ein Büroimmobilienportfolio im Volumen von rund 20 Mio. Euro verkauft. Das Portfolio besteht im Wesentlichen aus drei voll vermieteten Büroimmobilien mit einer Mietfläche von rund 12.000 m², die sich in Hannover und Hildesheim befinden. Der Investor hatte die Immobilien rund fünf Jahre im Bestand. In dieser Zeit wurden sie im Rahmen einer Manage-to-Core-Strategie erheblich aufgewertet. Der Käufer ist ein nicht näher benannter regionaler Investor. Als Rechtsberater fungierte die Kanzlei Bottermann Khorrami LLP (BK Law), die bereits im vergangenen Jahr den Ankauf der beiden Bürogebäude in der Bremer Airport Cit, Otto-Lilienthal-Straße 15 und 17 sowie Hermann-Köhl-Straße 1, begleitet hat [Hannover Steel investiert 14 Mio. Euro in der Airport City Bremen ].

„Uns ist es gelungen, das Portfolio innerhalb von fünf Jahren erfolgreich neu zu positionieren. Wir haben neue Mietflächen geschaffen, die Verlängerung von Mietverträgen erreicht und den Instandhaltungsstau abgebaut. Aufgrund dieser Maßnahmen generieren die Objekte nun einen stabilen Cashflow," kommentiert Bernd Hettwer, Geschäftsführer der Hannover Steel GmbH, den Verkauf.