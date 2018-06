Hannover Steel verkauft Büroimmobilienportfolio in Bremen

Nach einer Haltedauer von zwei Jahren hat der Asset Manager Hannover Steel im Auftrag eines langfristig orientierten deutschen Privatinvestors das Büroimmobilienportfolio in Bremen weiter veräußert. Bei dem Verkauf der Objekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 20 Mio. Euro wurde das Unternehmen von Kintyre Management beraten, das zuvor für das Asset- und Property-Management der Liegenschaft verantwortlich war. Käufer ist ein institutioneller deutscher Investor.

.

Das Portfolio besteht aus den beiden voll vermieteten Büroimmobilien Otto-Lilienthal-Straße 15/17 und Hermann-Köhl-Straße 1 in der Bremer Airport City, die der Asset Manager 2016 für rund 14 Millionen Euro eingekauft hatte [Hannover Steel investiert 14 Mio. Euro in der Airport City Bremen ]. Mieter auf den insgesamt 11.000 m² sind unter anderem TUI und die Polizei Bremen sowie die Hochschule Bremen.



„Mit dem Verkauf haben wir für den Investor eine ungeplante Gelegenheit wahrgenommen, das Portfolio an einen etablierten institutionellen Investor zu veräußern. Dadurch werden Ressourcen freigesetzt, um neue Immobilien zu akquirieren, die für eine langfristige Investition geeignet sind. Denn das bleibt weiterhin die Kernstrategie des Verkäufers", kommentiert Bernd Hettwer, Geschäftsführer der Hannover Steel GmbH.



BNP Paribas war bei der Transaktion vermittelnd tätig. Der Verkäufer wurde durch die Anwaltskanzlei Bottermann Khorrami und die Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmeke GmbH beraten.