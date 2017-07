Hannover - Neubau von MHH und Uniklinik immer wahrscheinlicher

Die mittlerweile 50 Jahre alten Gebäude der MHH - Universitätsklinik und medizinischen Hochschule Hannover befinden sich in Teilen in einem baufälligen Zustand. Die niedersächsische Landesregierung will deshalb mehr als zwei Mrd. Euro in die Erneuerung der beiden Standorte der MHH in Hannover und Göttingen investieren.

MHH-Leitung und Landesregierung sehen Vorteil für einen Neubau, weil eine Sanierung im laufenden Betrieb In dem Gebäudekomplex im Stadtteil Groß Buchholz nicht nur für die ca. 10.000 Beschäftigen der MHH und Uniklinik als auch für die Patienten als zu risikoreich gilt.



Wie Ministerpräsident Weil hat auch der niedersächsische Landesrechnungshof zu einem Neubau geraten und drängt darauf, den Neubau möglichst innerhalb von zehn Jahren zu realisieren. Die zuständige grüne Landeswissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Klajic von den Grünen hat bereits angekündigt, dass Bauverzögerungen und Pannen durch eine besonders strikte Projektsteuerung vermieden werden sollen.