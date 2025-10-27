Cookie Fehler:

Off-Market-Deal

Hannover: Nero Gruppe kauft Bürovilla in der City

Die Bürovilla im Schiffgraben 13 hat einen neuen Eigentümer: Das Gebäude gehört in der Lage zu einer Gruppe beeindruckender Villen, die im späten 19. Jahrhundert im repräsentativen Palazzo-Stil errichtet wurden. Die Immobilie verfügt über rund 720 m² Bürofläche und ist vom Verkäufer – einem Hannoveraner Investor – im Jahr 2011 inklusive einer umfangreichen Fassadensanierung modernisiert worden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Mit dem Kauf dieses tollen Objektes haben wir uns einen Traum erfüllt und den Grundstein für unser neues Headquarter gelegt“, sagt Andreas Kurowski, geschäftsführender Gesellschafter.

Engel & Völkers Commercial" />Die Bürovilla am Schiffgraben stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. © Engel & Völkers Commercial
Die Bürovilla wurde von Engel & Völkers Commercial Hannover bereits im Jahr 2010 einmal vermittelt. „Nun konnten wir das Haus ein weiteres Mal off market verkaufen”, so Christian Palis, Geschäftsführer und Leiter Investment.