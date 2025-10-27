Hannover: Nero Gruppe kauft Bürovilla in der City

Die Bürovilla im Schiffgraben 13 hat einen neuen Eigentümer: Das Gebäude gehört in der Lage zu einer Gruppe beeindruckender Villen, die im späten 19. Jahrhundert im repräsentativen Palazzo-Stil errichtet wurden. Die Immobilie verfügt über rund 720 m² Bürofläche und ist vom Verkäufer – einem Hannoveraner Investor – im Jahr 2011 inklusive einer umfangreichen Fassadensanierung modernisiert worden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

