Hannover: Neptune Energy mietet Bürofläche für neue Deutschlandzentrale

Die Neptune Energy Holding Germany GmbH zieht es von Lingen nach Hannover. Auf Vermittlung von Angermann hat der Erdgas- und Erdölproduzent ca. 1.670 m² Bürofläche sowie ca. 130 m² Archivfläche für seine neue Deutschlandzentrale im Officepark Hannover in der Ahrensburger Straße 1 angemietet. Der Umzug soll im Frühjahr 2021 erfolgen. Aktuell wird der Bürokomplex an der Ahrensburger Straße kernsaniert. Vermieter ist die Officepark Hannover 8 GmbH & Co. KG.

