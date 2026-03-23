Cookie Fehler:

Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.

Immobilien-Nachrichten » Running Deal
   
    Drucken Drucken  Diesen Artikel zu den Favoriten hinzufügen Favoriten

Zwei Flagship-Gastronomieflächen

Hannover: Momeni holt Vince in die Galerie Luise

Die Revitalisierung der Galerie Luise geht in die Schlussphase – und gewinnt mit Vince einen prominenten Gastronomiepartner. Auf rund 700 m² entstehen zwei hochwertige Konzepte, die die Innenstadtlage weiter aufwerten sollen.

[…]
Fotos: Momeni Gruppe

Mehr zum Thema:

Städte: Hannover