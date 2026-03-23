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23. März 2026
Zwei Flagship-Gastronomieflächen
Hannover: Momeni holt Vince in die Galerie Luise
Die Revitalisierung der Galerie Luise geht in die Schlussphase – und gewinnt mit Vince einen prominenten Gastronomiepartner. Auf rund 700 m² entstehen zwei hochwertige Konzepte, die die Innenstadtlage weiter aufwerten sollen.
[…]
Fotos: Momeni Gruppe
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