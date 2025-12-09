Hannover Leasing verlängert mit Bestandsmieter im Kölner Bench

Die Hannover Leasing, Eigentümerin der Büroimmobilie „The Bench“ im Zollhafen 15-17, konnte einen Mietvertrag für eine knapp 3.000 m² große Fläche langfristig mit einem Mieter verlängern.

Das repräsentative Objekt liegt in prominenter Lage im Kölner Rheinauhafen zwischen dem „Kranhaus Süd“ und dem „Kranhaus 1“ und bietet einen direkten Blick auf den Rhein. Seit der Baufertigstellung Ende 2007 [wir berichteten] bietet ‚The Bench‘ auf über 7.600 m² moderne Büroflächen mit individuellen Raumgestaltungen. Savills war während des gesamten Vermietungsprozesses beratend und vermittelnd tätig.



„Die Vertragsverlängerung unterstreicht die nachhaltige Attraktivität von „The Bench“ als moderne Arbeitsumgebung in einer der besten Lagen Kölns. Wir freuen uns, den Prozess über alle Phasen hinweg erfolgreich begleitet zu haben“, sagt Julian Turner, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Köln.