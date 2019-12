Hannover Leasing gewinnt größte dänische Pensionsgesellschaft als Kunden

Die Corestate-Tochter Hannover Leasing hat die PFA Pension, die größte Pensionsgesellschaft Dänemarks, als neuen Kunden gewonnen und direkt ein Erstinvestment realisieren können. „Mit PFA Pension, der größten dänischen und in Europa fünftgrößten Pensionskasse, konnten wir nun einen bedeutenden institutionellen Neukunden hinzugewinnen. Ich bin überzeugt, dass sich dieses prominente Büroinvestment vor allem auch durch unser aktives lokales Management als ein hoch attraktives Investment für PFA Pension erweisen wird“, so Corestate-CEO Lars Schnidrig.

.

Der dänische Pensionsfond hat seine Immobilienquote aufgrund des Zinsumfeldes in den letzten Monaten nach oben geschraubt. Aktuell liegt sie bei 11,2 Prozent. Michael Bruhn, Head of Real Estate bei der PFA Pension, hatte kürzlich gegenüber Bloomberg erklärt, dass der größte Teil der Investitionen in sogenannte Core-Projekte fließt. Dazu gehören in erster Linie der Kauf erstklassiger Immobilien und Investments in Gebäude mit geringem Renovierungsbedarf, aber auch der Kauf von Value-add-Immobilien rückt angesichts des Konjunkturzyklus stärker in den Fokus. Zuletzt war die PFA beim 1,2 Mrd. schweren Kauf des pan-europäischen Mega-Logistikportfolios durch Patrizia mit an Bord [wir berichteten]. Im Rahmen von Single-Deals kaufte die PFA zudem zum Beispiel in der letzten Woche in Paris ein[wir berichteten]. Aber auch hierzulande ist die dänische Pensionskasse stark investiert. In 2018 erwarb die Pensionskasse zum Beispiel für rund eine Milliarde Euro das Century-Portfolio [wir berichteten]. Der Deal ist bislang die größte jemals von der Pensionskasse getätigte Single-Investition im Immobiliensektor.



Erster Deal mit Hannover Leasing

Über die Hannover Leasing investiert die PFA jetzt in den Bürokomplex New Babylon, der im Zentrum von Den Haag liegt. Die Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von über 40.000 m² liegt nahe dem Hauptbahnhof und ab 2020 auch in direkter Nachbarschaft zum niederländischen Parlament. Das New Babylon wurde 1978 gebaut, 2012 intensiv saniert sowie neu positioniert und zählt durch sein ikonisches Design zu den prägenden Gebäuden der Skyline von Den Haag. Verkäufer ist Icon Real Estate.



Aufgrund des steigenden Interesses internationaler Unternehmen an diesem Standort und der künftigen Nähe zum niederländischen Parlament bieten vor allem die Leerstandsflächen (18 %) ein starkes Mietsteigerungspotenzial. Die Jahresmiete liegt bei Vollvermietung bei knapp 10 Mio. Euro. Der aktuelle Mietermix ist erstklassig, diversifiziert und langjährig verpflichtet mit einer Vielzahl internationaler und nationaler Qualitätsunternehmen aus den Bereichen Business Services, Forschung/Technologie sowie Industrie und Rohstoffe. Hauptmieter sind TNO (Forschungsorganisation der niederl. Regierung), Property Works (Anbieter von Co-Working-Arbeitsflächen) und NLO (Patentanwaltskanzlei). Signing und Closing des Share Deals erfolgten am 19. Dezember 2019.