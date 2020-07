Hannover Leasing erwirbt Bürokomplex in Neuss für Spezial-AIF

Hannover Leasing hat mit der ehemaligen Europazentrale von Toshiba in Neuss ein attraktives Core-Office-Investment für einen geschlossenen Spezial-AIF erworben, an dem sich einige wenige institutionelle Investoren beteiligen sollen. Langfristige Mieterin mit 15 Jahren ist die WISAG Industrie Service Holding GmbH. Das dazugehörige Asset Management liegt in Händen der Hannover Leasing.

„Wir konnten auf Basis unseres hervorragenden regionalen Marktzugangs für unsere Kunden eine maßgeschneiderte Investment-Lösung strukturieren. Auf Grundlage eines langfristigen Cash-Flow-Profils liegen unsere Zielrenditen zwischen 4,5 und 5 Prozent - und das in einem prosperierenden Mixed-Use-Quartier im Top 7-Wirtschaftsraum Düsseldorf.“, so Nils Hübener, CIO Corestate.



Der großzügige Bürokomplex (Baujahr 1990) am Hammfelddamm 8 mit 9.700 m² Mietfläche wurde seit 2019 saniert und umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen unterzogen. Standort ist das Neusser Gewerbegebiet Hammfeld, ein Mischquartier aus Gewerbe- und Wohngebäuden. Es befindet sich nur wenige Kilometer vom Düsseldorfer Stadtzentrum entfernt und in direkter Nähe zu einem der größten Shopping-Center der Region, dem Rheinpark-Center. Die vollständige Übergabe aller Mietflächen an WISAG wird voraussichtlich im Laufe des 3. Quartals 2020 erfolgen.