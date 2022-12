Hannover Leasing erreicht Vollvermietung im Central Post in Rotterdam

Nach Abschluss mehrerer Mietverträge über insgesamt rund 3.000 m² mit der Gemeinde Rotterdam ist das von Hannover Leasing als Asset Manager verwaltete denkmalgeschützte Bürohochhaus Central Post in Rotterdam wieder vollständig vermietet. Neben der Vermietung von freien Flächen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss konnte gleichzeitig ein Teil des zweiten Obergeschosses neu vermietet werden. Als Berater fungierte CBRE.

.

Das ehemalige Postsortierzentrum wurde im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1959 errichtet und gehört heute zu den bedeutendsten Architekturdenkmälern Rotterdams. Insgesamt bietet das Central Post Gebäude mit der Adresse Delftseplein 31 38.507 m² Mietfläche sowie 227 Pkw-Stellplätze.



Der innerstädtische Standort zeichnet sich durch eine hervorragende Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln aus. Der Hauptbahnhof von Rotterdam (Rotterdam Centraal) befindet sich in der unmittelbaren Nachbarschaft des Gebäudes.



Nachdem das Gebäude 2009 einer kompletten Modernisierung unterzogen worden war und ein BREEAM-Zertifikat erhalten hatte, wurde es 2018 von einem Investorenkonsortium im Rahmen eines Club-Deals erworben. Hannover Leasing hatte die Transaktion strukturiert und übernimmt seither auch das Asset Management für das Gebäude.



„Wir freuen uns, dass unser Asset Management-Team in einem herausfordernden Marktumfeld erneut die vollständige Vermietung dieser 2018 für unsere institutionellen Investoren erworbenen Landmark-Immobilie Lesen Sie hier weiter... erreichen konnte. Die Vermietungserfolge zeigen, dass sich gut gelegene, hochwertige Bürogebäude auch in schwierigeren Marktzyklusphasen vermieten lassen und damit als überdurchschnittlich robuste und wertstabile Investments erweisen“, kommentiert Sebastian Hartrott, Geschäftsführer von Hannover Leasing.