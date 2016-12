Hannover Finanz bettet sich bei Achat Hotels ein

Nach jetzt erfolgter Zustimmung der Kartellbehörden haben die Achat Hotels in Deutschland, Österreich und Ungarn einen neuen Eigentümer. Die Hannover Finanz übernimmt 100 Prozent der Firmenanteile. Bei Achat soll sich nicht viel ändern. Der Expansionskurs soll aber stärkere Fahrt aufnehmen.

Innerhalb der vier Marken der Hotelgruppe sind im Rahmen der „Vorwärtsstrategie“ jeweils zwei bis drei Hoteleröffnungen pro Jahr geplant. Trotz des Eigentümerwechsels bleiben die Achat Hotels eigenständig und in ihrer Struktur und Ausrichtung unverändert. Auch der Unternehmenssitz wird in Mannheim bleiben. Verantwortlicher Geschäftsführer ist weiterhin Wilhelm Kotter.



Das Portfolio der Achat Hotels GmbH umfasst derzeit 30 Hotels mit circa 3.300 Gästezimmern und Apartments. In Österreich betreibt Achat ein Haus in Salzburg, in Ungarn befindet sich ein Achat Hotel in Budapest. Alle weiteren Standorte sind in Deutschland ansässig. Das erste Premium Budget Hotel der neuen Marke Loginn by Achat wird am 1. Oktober 2017 an der Messe Leipzig eröffnen [Erstes Loginn by Achat-Hotel feiert Richtfest].



Die Hotelgruppe erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von über 54 Millionen Euro. Achat betreibt die Marken Achat Comfort, Achat Premium, Achat Plaza sowie zukünftig Loginn by Achat.