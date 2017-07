Hannover: Baytree Logistics sondiert deutsches Terrain

Baytree Logistics Properties feiert seinen Auftakt in Deutschland: Die 2015 initiierte paneurop√§ische Logistikplattform vom Axa Investment Managers wird ein erstes, 30.000 m¬≤ gro√ües Logistikprojekt in Hannover in Angriff nehmen. Das ausgew√§hlte (Brownfield-) Areal in Brink-Hafen hat der von Axa IM verwaltete Fonds ‚ÄěLogistics Development Club‚Äú in einer Off-Market-Transaktion gekauft.

Baytree hat die nieders√§chsische Landeshauptstadt mit Blick auf seine strategische Fokussierung auf die ‚ÄěE-Commerce-Branche‚Äú gew√§hlt, denn der Logistikentwickler will sein Wachstum in Deutschland erkl√§rterma√üen genau an den Orten generieren, an denen es eine gro√üe Nachfrage nach ‚Äěfast delivery‚Äú gibt, entsprechende Vor-Ort-Kapazit√§ten aber (noch) fehlen. Der deutsche Fl√§chenumsatz ist seit 2014 stetig gestiegen, vor allem durch das Wachstum des E-Commerce, die Ver√§nderung der Konsumgewohnheiten und die Anpassung der Lieferketten. Hannover ist der sechstgr√∂√üte Logistikvermietungsmarkt in Deutschland, wobei die derzeitige Leerstandsquote auf nur 4% gesch√§tzt wird und somit viel Potenzial f√ľr Neuentwicklungen bietet. Der im Norden liegende Stadtteil Brink-Hafen wird aufgrund seiner hervorragenden verkehrstechnischen Anbindung an die wichtigsten Schienen- und Stra√üenachsen von Nord nach S√ľd und von Ost nach West sowie den Zugang zur Binnenschifffahrt wesentlich von Gewerbe- und Industrieparks gepr√§gt. Der neue Baytree-Standort ist durch die gute Anbindung hervorragend f√ľr nationale wie auch internationale Distribution geeignet. Die A2 ist gerade einmal f√ľnf Minuten, der Flughafen gerade einmal zehn Minuten entfernt.



Baytree plant die Bestandsbebauung zun√§chst komplett abzurei√üen und anschlie√üend ‚Äď ein Kontingent erforderlicher Mieterzusagen unterstellt ‚Äď ein 30.000 m¬≤ gro√üen Logistikzentrum bauen, das neben Lagerkapazit√§ten auch Office-Fl√§chen vorhalten soll. Parallel zu seinem Erst-Investment in Niedersachsen will Rabih Modad, Managing Director von Baytree Logistics Properties, die Expansion in Deutschland weiter vorantreiben.



Aktuell realisiert Baytree 10.000 m² im Londoner Osten und steht unmittelbar vor der Inangriffnahme eines 38.000 m² großen Logistikkomplexes in Luton (nördlich der britischen Hauptstadt). Das französische Engagement fokussiert sich derweil auf 130.000 m² in der Nähe von Orleans.