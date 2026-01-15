Hannover: Baum kauft „Riethorst-Ensemble“ von Ampega

Die Baum Unternehmensgruppe hat das „Riethorst-Ensemble“, die ehemalige HDI-Gerling-Zentrale, erworben. Verkäufer ist eine mit der Talanx AG verbundene Konzerngesellschaft, die von der Ampega Asset Management GmbH betreut wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing erfolgte zum 1. Januar 2026.

.

Die in 1977 errichtete Immobilie mit rund 31.600 m² Mietfläche liegt in der Straße „Riethorst 2-4“ und Podbielskistraße 395 und war bis 2010 die Zentrale von HDI-Gerling. Von 2011 bis 2014 wurde sie schließlich umfassend saniert [wir berichteten] und wird nun mit Verkauf an Baum als Multi-Tenant-Gebäude neu positioniert. Langfristige Mietverträge bestehen mit dem Land Niedersachsen sowie weiterhin mit der Talanx-Tochtergesellschaft HDI AG. Darüber hinaus konnte sich der neue Eigentümer bereits über einen neuen Mietvertrag über 5.000 m² Mietfläche mit der GTU Unternehmensgruppe freuen. Diese wird ab Mitte 2026 ihre neue Deutschlandzentrale in die modernisierten Räumlichkeiten verlegen. Der Ausbau der Flächen erfolgt nach Mieterwunsch und wird durch die Baum Unternehmensgruppe umgesetzt.



„Mit dem Erwerb des Riethorst-Ensembles stärken wir weiter unser Bestandsportfolio an einem gefragten Bürostandort in Hannover. Wir freuen uns darauf, dieses bedeutende Objekt künftig aktiv weiterzuentwickeln und verantwortungsvoll zu bewirtschaften“, so Gregor Baum, Geschäftsführender Gesellschafter der Baum Unternehmensgruppe.



BNP Paribas Real Estate vermittelte die Transaktion.