Hanno Kowalski steigt als Gesellschafter in die FAP ein

Hanno Kowalski

© Fotostudio Charlottenburg

Hanno Kowalski steigt als Gesellschafter in die Berliner FAP Group ein. Damit trägt die Unternehmensgruppe, unter der die beiden Geschäftsbereiche FAP Finance und FAP Invest agieren, dem Wachstum ihrer Debt Investment Plattform Rechnung. Kowalski ist bereits seit gut zwei Jahren Managing Director der FAP Invest und wird nun gemeinsam mit FAP-Gründer und Managing Partner Curth-C. Flatow die weitere Expansion der Gruppe nachhaltig und langfristig vorantreiben.

Ziel ist es, weitere deutsche Investoren an die Plattform zu binden und vermehrt auch internationalen Kreditgebern professionellen Zugang zum deutschen Real Estate Debt Markt zu geben. „Das Interesse internationaler Investoren ist extrem groß“, so Flatow. FAP plant zudem eine gezielte Erweiterung ihrer Fondsproduktpalette um Managed Accounts.



Hanno Kowalski verantwortet als Managing Director der FAP Invest das Geschäft mit institutionellen Investoren. Unter seiner Führung wurde im Jahr 2018 der FAP Balanced Real Estate Capital Fund aufgelegt, der Mezzanine-Kapital für Investments in die Assetklassen Wohnen, Büro und Retail bereitstellt.