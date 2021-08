Hannah Brief verstÃ¤rkt Westbridge als Projektmanagerin ESG & Sustainability Consulting

Die Westbridge Real Estate Solutions GmbH festigt mit der Verpflichtung von Hannah Brief die bestehenden Kompetenzen: Bereits im Juni 2021 eingestiegen, verantwortet die 29-J√§hrige innerhalb des 17-k√∂pfigen Teams um Gesch√§ftsf√ľhrer Daniel Schwab Themen im Bereich der ESG-Beratung. Zu ihren Hauptaufgaben geh√∂ren die Koordination und das Management von Nachhaltigkeitsprojekten sowie die Projektsteuerung von LED-Umr√ľstungen und Green-Building-Zertifizierungen.

Nach und während ihres Master-Studiums im Immobilienmanagement an der Technischen Hochschule Aschaffenburg konnte Hannah Brief Erfahrungen in der Projektentwicklung sowie in dem Bereich Asset Management sammeln, u.a. bei der Beos AG und bei der Cilon GmbH.



‚ÄěWir freuen uns, gemeinsam mit Hannah Brief die interdisziplin√§re Zusammenarbeit aus Nachhaltigkeit, Facility- und Real Estate Management zu f√∂rdern. Wir sind sicher, dass wir so unsere Produkte in der ESG-Beratung weiterentwickeln k√∂nnen und die Real-Estate-Branche dazu motivieren k√∂nnen, den n√§chsten Schritt gen Klimaneutralit√§t zu gehen‚Äú, sagt Daniel Schwab, Gesch√§ftsf√ľhrer der Westbridge Real Estate Solutions GmbH.