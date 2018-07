Handelsunternehmen mietet 5.600 m² im Five Boats an

Ein international tätiges Handelsunternehmen hat einen Mietvertrag über rund 5.600 m³ Bürofläche in den „Five Boats“ an der Schifferstraße 92-100 in Duisburg abgeschlossen. Die hervorragende Lage am Duisburger Innenhafen sowie die gute technische Gebäudeausstattung waren unter anderem mit ausschlaggebend für die Anmietung. Cubion war sowohl für den Vermieter als auch den Mieter beratend tätig. Eigentümer der Immobilie ist eine Immobilien-fondsgesellschaft.

„Zusammenhängende verfügbare Büroflächen von guter Qualität in dieser Dimension sind seit Jahren in Duisburg rar gesät. Umso mehr hat es uns gefreut, hier wieder einmal eine Bürofläche vermitteln zu können, deren Verfügbarkeit zu diesem Zeitpunkt am Duisburger Büromarkt noch gar nicht bekannt war“, erklärt Markus Büchte, Vorstand der Cubion Immobilien AG, angesichts dieses erfolgreich eingefädelten Geschäftes.