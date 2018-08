Handelsunternehmen zieht auf 3.800 m² in die „Neue Mitte Broich“

Ein führendes international tätiges Handelsunternehmen hat rund 3.800 m² Bürofläche an der Bülowstraße 87-95 in Mülheim angemietet. Laut Cubion Immobilien, die die Anmietung begleitet haben, war unter anderem die Umsetzungsmöglichkeit eines Großraumkonzepts in den Büroflächen ein wichtiges Kriterium für den neuen Nutzer. Die gute ÖPNV-Anbindung sowie die große Anzahl an verfügbaren Stellplätzen waren ebenfalls mit ausschlaggebende Faktoren für die Anmietung. Eigentümer der Immobilie ist ein Wohnungsunternehmen.

