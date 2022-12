Die TEDi GmbH & Co. KG eröffnete kürzlich einen Store in Halle an der Saale und mietete dafür in der Leipziger Straße 90-92 gut 785 m² Einzelhandelsfläche an. Den Mietvertrag vermittelte das Leipziger Retail Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate; Eigentümer der Fläche ist ein institutioneller Investor.

[…]