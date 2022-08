Nach dem starkem Vorjahresergebnis von 163.000 m² geht der von allen Marktteilnehmern erzielte Flächenumsatz von Industrie- und Logistikimmobilien sowie Gewerbeparks zur Miete in Düsseldorf im Vergleich zum Vorjahresergebnis laut Realogis um deutliche 22,6 % zurück.

"Dennoch stellt der von allen Marktteilnehmern erziele Umsatz von 126.100 m² Industrie- und Logistikimmobilien ein gutes Ergebnis dar und seit 2018 das zweistärkste“, berichtet Bülent Alemdag, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Düsseldorf GmbH. Das zeigt sich auch am 5-Jahresschnitt, der aktuell bei 116.914 m² liegt und in den vergangenen sechs Monaten um 7,9 % übertroffen worden ist.



Den größten Anteil am Umsatz haben Bestandsflächen mit 96.000 m² bzw. 76,1 %, auf Vertragsabschlüsse in Neubauten entfallen 30.100 m² bzw. 23,9 %.



Big-Boxes – d.h. das Großflächensegment ab 10.000 m² mit Logistik als Hauptnutzungsart und einem Büroanteil von maximal 20 Prozent– haben mit 73.100 m² bzw. 58 % bzw. den größten Anteil am Flächenumsatz beigetragen, Gewerbeparks steuern 18.400 m² bzw. 14,6 % bei, sonstige (Einzel-)Flächen 34.600 m² bzw. 27,4 %.



„Von zehn Mietverträgen haben etwa sieben eine Laufzeit von 5 bis 10 Jahren, nur etwa 10 % aller Verträge laufen ab zehn Jahren und aufwärts“, kommentiert Bülent Alemdag.



Handel mietet jeden zweiten Quadratmeter

Führende Branche des Industrie- und Logistikimmobilienmarktes Düsseldorf ist der Handel mit einem Anteil von 71.300 m² bzw. 56,5 % (H1 2021: 48.900 m² bzw. 30 %). Damit legt die Branche absolut deutlich zu und kann auch die relative Bedeutung von allen Branchen mit +26,5 Prozentpunkten am deutlichsten ausbauen. Die drei größten Vertragsabschlüsse aus dem Bereich Handel steuern Picnic, Galaxus und NSB Polymer bei. Zusammengerechnet stellen sie 41.000 m² bzw. 57,5 % der Branche.





Flächenabnehmer H1 2022 Unternehmen Fläche Kategorie Branche Picnic 20.000 m² Neubau Handel Galaxus 14.000 m² Neubau Handel Wisag Logistics 11.5000 m² Bestand Logistik Filzhut Lager+Logistik GmbH 11.000 m² Neubau Logistik Rhenus 10.000 m²2 Neubau Logistik NSB Polymers 7.000 m² Neubau Handel

Innerhalb der Kategorie Handel führt der E-Commerce mit 49.300 m² bzw. 69,1 % vor dem klassischen Handel mit 22.000 m² bzw. 30,9 %.Zweitplatziert ist die Branche Logistik/ Spedition mit 46.300 m² bzw. 36,7 % (H1 2021: 96.170 m² bzw. 59 %), sie büßt deutlich an absolutem Umsatz und relativer Bedeutung ein (-22,3 Prozentpunkte). Zwei der 5 Top-Abschlüsse entfallen auf diese Branche: Wisag Logistics (11.500 m²) und Filzhut Lager+Logistik GmbH (11.000 m²), die zusammen 22.500 m² bzw. 48,6 % des Umsatzes der Branche beitragen.Industrie/ Produktion kommt auf den dritten Rang mit 8.500 m² bzw. 6,7 % (H1 2021: 13.040 m² bzw. 8 %).Die Spitzenmiete für Industrie- und Logistikimmobilien sowie Gewerbeparks erreicht im ersten Halbjahr mit einem Zuwachs von deutlichen 18,9 % auf 7,25 Euro/m² ihren vorläufigen Höchstwert. (H1 2021: 6,10 Euro/m²). Das ist laut Realogis der deutlichste Zuwachs seit Beginn der Aufzeichnungen, der 5-Jahresschnitt in Höhe von 6,07 Euro/m² ist um überaus deutliche 19,4 % übertroffen worden.Aktuell werden von verschiedenen Projektentwicklern knapp 120.000 m² Neubauflächen im Marktgebiet Düsseldorf erstellt. „Alle Neubauflächen im Marktgebiet Düsseldorf werden im kommenden Jahr spekulativ fertiggestellt – damit wird dem Markt, neben freiwerdenden Bestandsflächen, ein hohes Volumen allein an modernsten Objekten zugeführt“, so Bülent Alemdag.