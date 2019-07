Hanauer Pioneer Park bekommt ein Business-Hotel

In das Gebäudeensembles „5 Brüder“ auf dem 50 Hektar großen Pioneer-Gelände soll ein Business-Hotel einziehen. Die Bamac und Keck 3. Pioneer Hanau GbR hat am vergangenen Freitag einen entsprechenden Kaufvertrag zum Erwerb des Grundstücks unterzeichnet. Das Hotel soll mindestens 140 Gästezimmer umfassen, und Ende 2021 an den Start gehen. Was bislang aber fehlt, ist ein Betreiber, den der Bauherr u.a. durch eine nachhaltige Konzeption überzeugen will.

