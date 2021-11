Hanau gibt grünes Licht für erste Seniorenwohnanlage in Klein-Auheim

Im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim kann es losgehen: „Die Baugenehmigung für die geplante Seniorenwohnanlage der Caritas liegt vor. Mit dem Baubeginn ist in Kürze zur rechnen“, teil Oberbürgermeister Claus Kaminsky mit.

.

Auf dem Gelände „An den Mainwiesen“ im Klein-Auheimer Mühlfeld plant der Caritasverband Offenbach/Main e.V. den Betrieb einer Anlage für betreutes Wohnen, pflegenahes Wohnen sowie Tagespflege. Bislang gibt es in diesem Stadtteil noch kein Wohn- und Pflegeangebot, obwohl dort rund 1500 Menschen leben, die älter als 65 Jahre sind. Das Bauvorhaben soll gemeinsam mit dem Investor Rudolph Bau GmbH umgesetzt werden.



Da sich der geplante Baubeginn der Anlage verzögerte, erhielt das Hanauer Rathaus zuletzt vermehrt Anfragen von Bürgern, die ungeduldig darauf warteten, dass es endlich losgeht. „Das kann ich sehr gut nachvollziehen“, sagte der OB, doch für die Verzögerung gebe es gute Gründe: „Eine Wohnanlage und Pflegeeinrichtung für Senioren ist kein einfaches Vorhaben, wie beispielsweise ein schlichtes Wohnhaus. Hier müssen sehr viele Fragen intensiv geprüft werden, die dann auch während der Nutzungsphase für die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner ganz wichtig sind. Besonders sei hier das Thema Brandschutz und Feuersicherheit zu nennen“, erläutert Kaminsky.



Oftmals – so auch in diesem Fall – habe das dann zur Folge, dass die Fachplaner und Architekten in bestimmtem Fragen mehrmals nacharbeiten müssten, um zu einer Genehmigung zu gelangen. Im Klein-Auheim habe die Bauaufsicht zudem besonders sorgfältig die Planung der notwendigen PKW-Stellplätze geprüft, um eine Verschlechterung des Parkverkehrs und des Verkehrslärms im Baugebiet zu verhindern. „Eine möglichst rechtssichere Baugenehmigung liegt hier im Interesse aller!“, betonte der OB, daher sei es wichtig, dass die Bauaufsicht alle Aspekte sorgfältig überprüfe und detailliert mit dem Bauvorhabenträger abstimme.



„An den Mainwiesen“ entstehen 33 Wohneinheiten Pflegewohnen mit Betreuungsgrundleistungen, zwei Wohneinheiten Kurzzeitwohnen und -pflege mit Betreuungsgrundleistungen, 15 Wohneinheiten Betreutes Wohnen sowie eine Tagespflege mit 16 Plätzen.