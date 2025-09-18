Hanau: Data4 baut erstes Rechenzentrum in Deutschland

Mit dem ersten Rechenzentrum in Deutschland investiert Data4 über 2 Milliarden Euro in Hanau. Der neue Campus soll einer der leistungsstärksten und nachhaltigsten Europas werden. Geplant ist die vollständige Versorgung mit dekarbonisierter Energie und die Nutzung von Abwärme für das Fernwärmenetz.

.

Data4 hat am Montag den Grundstein für seinen neuen Rechenzentrums-Campus auf dem ehemaligen Kasernengelände Großauheim in Hanau gelegt. An der Veranstaltung nahmen die hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation, Prof. Dr. Kristina Sinemus, der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky, Data4-CEO Olivier Micheli sowie zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik teil.



Data4 hatte das 25 Hektar große Gelände in Hanau vor 18 Monaten erworben [wir berichteten]. Geplant ist, den ehemaligen Militärstützpunkt in eines der größten Cloud- und KI-Zentren Europas umzuwandeln. Mit 180 MW Stromkapazität soll es eine der leistungsstärksten Anlagen des Kontinents werden. Der Betrieb der Anlage – vergleichbar mit dem Campus Marcoussis in Frankreich, der bis zu 1.000 Mitarbeiter beschäftigt – wird mehrere hundert Arbeitsplätze in der Region schaffen.



Data4 entwickelt, baut und betreibt derzeit insgesamt zehn Rechenzentrums-Campusse in sechs Ländern Europas. Das Unternehmen ist bereits in Frankreich, Italien, Spanien, Polen und Griechenland vertreten. Für seinen Standort in Deutschland hat Data4 nun seine geplanten Investitionen von 1 Milliarde auf über 2 Milliarden Euro erhöht. Der Campus in Hanau soll zu einem strategischen Knotenpunkt für den Datenverkehr im Rhein-Main-Gebiet werden.



„Der Campus mit 180 MW Stromkapazität in Hanau bildet einen wichtigen Baustein für die digitale Transformation sowohl der Region als auch Deutschlands insgesamt. Deutschland und Europa müssen die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz aktiv vorantreiben. Dies gelingt nur, wenn die notwendige digitale Infrastruktur in ausreichendem Maß vorhanden ist – etwa durch leistungsstarke Rechenzentren, wie sie hier entstehen. KI eröffnet insbesondere für deutsche und europäische Unternehmen enorme Chancen, ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit deutlich zu stärken. Dabei ist es entscheidend, dass wir bei aller Digitalisierung zugleich auf erneuerbare Energien setzen und Ressourcen effizient nutzen. Die geplante Nutzung der entstehenden Abwärme zeigt, wie Digitalisierung und Umweltschutz heute Hand in Hand gehen können“, sagt Prof. Dr. Kristina Sinemus, hessische Digitalministerin.



„Mit der Ansiedlung von Data4 entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne einer der modernsten Rechenzentrums-Campus in Europa. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll: Hessen, das Rhein-Main-Gebiet und Hanau können Zukunft. Mit der neuen Deutschland-Zentrale von Data4 wird Hanau zum Herzstück einer europäischen Digitalstrategie. Das Fundament, das wir heute gelegt haben, ist mehr als Beton und Stahl. Es ist ein Fundament für Wohlstand, Wohlfahrt, Nachhaltigkeit und digitale Zukunft – für Hanau und für seine Menschen“, sagt Claus Kaminsky, Oberbürgermeister von Hanau.



Rechenzentren sind das Rückgrat der Digitalisierung: Sie speichern und verarbeiten große Datenmengen, die unter anderem für das Training und den Betrieb komplexer KI-Modelle benötigt werden. Da sich kritische Daten und KI-Anwendungen in Data4-Rechenzentren innerhalb der europäischen Grenzen befinden, unterliegen sie den höchsten Datenschutzstandards. Der neue Campus leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Etablierung Europas als einem der führenden KI-Standorte sowie zur Stärkung seiner digitalen Souveränität.



„Deutschland zählt zu den führenden Ländern Europas im Bereich digitale Infrastruktur und ist somit ein strategisch wichtiger Markt für uns. Wir wollen den neuen Campus in Hanau zu einem der leistungsstärksten, nachhaltigsten und innovativsten Rechenzentrumsstandorte Europas entwickeln und damit einen Beitrag zur digitalen Zukunft des Kontinents leisten. Dies ist für uns nur der Anfang: Wir planen, unsere Präsenz in Deutschland und Europa weiter auszubauen und auch in den kommenden Jahren zusätzliche Standorte zu eröffnen“, sagt Olivier Micheli, Präsident und CEO der Data4 Group.



Im Zeichen der nachhaltigen Entwicklung wird der neue Campus zu 100 Prozent mit Energie aus emissionsfreien Quellen betrieben. Um die Energieversorgung zu gewährleisten, ist der Bau eines Blockheizkraftwerks und einer Umspannstation in Planung. Data4 beabsichtigt außerdem, die Abwärme des Rechenzentrums zum Nutzen der Hanauer Einwohner einzusetzen. Darüber hinaus sollen bei der Sanierung des ehemaligen Militärgeländes recycelte Abbruchmaterialien wieder in den Bau integriert werden.



Mit dem Bau eines der größten Rechenzentrums-Campusse im Großraum Frankfurt setzt Hanau nicht nur auf eine nachhaltige Zukunft, sondern positioniert sich auch als wichtiger Standort auf dem europäischen Rechenzentrumsmarkt und unternimmt damit einen bedeutenden Schritt zur Sicherung der langfristigen wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung der Stadt.



Data4 hat sich verpflichtet, für jeden seiner Campusse nachhaltige Projekte zu entwickeln. Im Mai dieses Jahres wurde am Standort Marcoussis in Frankreich ein wegweisendes Projekt zur Umwandlung von Serverabwärme in Biomasse gestartet. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Fondation Université Paris-Saclay entwickelt und ist der erste Schritt hin zu einer neuen Generation von biozirkulären Rechenzentren.