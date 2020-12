Hanau: Baubeginn für neues Stadtteilzentrum steht bevor

Derzeit rammt eine Baufirma in der Alfred-Delp-Straße 8 Bestandteile für Spundwände in die Erde. Damit soll die Baugrube gegen die nahen Nachbarhäuser abgesichert werden. Hier handelt es sich um Vorboten für das neue Stadtteilzentrum Südost samt Begegnungsstätte. Sie lässt der städtische Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement am alten Standort errichten. Der Spatenstich ist im Februar 2021 vorgesehen. Die Stadtverordneten sollen den entsprechenden Bebauungsplan heute - am 14. Dezember - beschließen.

.

„Damit stellen wir die Weichen für den bedeutendsten Bestandteil des Bund-Länder-Förderprogramms ‚Sozialer Zusammenhalt‘ für das Freigerichtviertel“, betont Hanaus Bürgermeister Axel-Weiss-Thiel. Ziel sei, die im Stadtteil lebenden Menschen – wie seit mehr als 20 Jahren bereits – mit einem breiten Hilfe-, Förder- und Begegnungsangebot anzusprechen und die Lebensqualität zu verbessern. Dafür sei ein Neubau notwendig, denn die früheren Gebäude des Stadtteilzentrums seien „in einem schlechten Erhaltungszustand gewesen“. Die ursprünglich vorgesehene Sanierung habe sich als „nicht nachhaltig hinsichtlich der gewünschten Nutzung erwiesen“.



Bevor der Neubau entstehen kann, mussten die Altgebäude weichen. Das Stadtteilzentrum zog im Juli 2019 vorübergehend in angemietete Räume des nahen Gemeindezentrums der Christuskirchengemeinde um.



Die Stadtverordneten haben für den Neubau des Stadtteilzentrums und der Begegnungsstätte rund 5 Millionen Euro bewilligt. Er entsteht nach modernen energetischen, technischen und baulichen Standards inklusive Barrierefreiheit. Ein weiterer Grund für den Ersatzneubau war auch, dass der Fördermittelgeber für die anfangs geplante Teilsanierung keinen Zuschuss gewährt hätte. Die Stadt Hanau erhält für den Neubau des Stadtteilzentrums Fördermittel bis zu 3,63 Millionen Euro.



Die Planung sieht vor allem zwei Gebäudeteile vor: einen parallel zu den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Freigerichtstraße angeordneten Baukörper mit drei Vollgeschossen und einem nach Westen vorspringenden eingeschossigen Gebäudeteil, wo vor allem ein größerer Veranstaltungsraum vorgesehen ist. Der Wiedereinzug ist für Frühjahr 2022 geplant.