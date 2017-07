Hanau: ALD schließt Umzug im Fraunhofer-Science-Park ab

Mit der Inbetriebnahme des neuen Lager- und Bürogebäudes im Fraunhofer Science Park in Wolfgang schließt die ALD Vacuum Technologies GmbH (ALD) die Zusammenführung der getrennten Standortfunktionen auf einen einzigen Standort in Hanau ab. Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Erika Schulte, Geschäftsführerin der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH besuchten das Unternehmen auf dem ehemaligen Gelände der Wolfgang-Kaserne, um die neuen Gebäude in Augenschein zu nehmen und zum erfolgreichen Abschluss des Bauprojekts zu gratulieren.

„Pünktlich zum 1. Juli 2017 wird mit der Rückgabe der gemieteten Lagerflächen des ALD-Standortes in Berlin diese Funktion komplett nach Hanau-Wolfgang übergehen“, erläuterte Prof. Dr. Markus Holz, Vorsitzender der Geschäftsführung der ALD. „Damit befindet sich der Europastandort von ALD jetzt zentriert in Hanau, in direkter Nachbarschaft zum Fraunhofer-Gebäude, das dort im Entstehen ist.“

Die 4.000 m² große Lagerstätte sei bereits vollständig regaliert und die Verlagerung aller Güter aus Berlin und Erlensee nach Hanau fast abgeschlossen“, erklärte Michael Protzmann, Geschäftsführer der ALD. Die Lagerbewegungen seien den logistischen Bedürfnissen angepasst und so würden zukünftig die Anlieferungen über den Otto-von-Guericke-Platz 4 stattfinden, die Lieferfahrzeuge nach dem Be- und/oder Entladevorgang in der Halle weiterfahren und auf der Clara-Immerwahr-Straße wieder auf öffentliche Verkehrswege treffen.





Foto v.l.n.r.: Vor der neuen Halle der ALD stehen Erika Schulte, Geschäftsführerin der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH, Oberbürgermeister Claus Kaminsky, Prof. Dr. Markus Holz, Vorsitzender der Geschäftsführung der ALD, Michael Protzmann, Geschäftsführer der ALD und Hayo Haebler von der Dietz AG.



„Um für die Zukunft gewappnet zu sein, wurde die 4.000 m² große Lagerhalle bereits auf 6.000 m² geplant und auch genehmigt“, berichtete Holz. Am Kopf der Lagerhalle sei ein 800 m² großer Büroanbau entstanden, der Erweiterungen für ein gesundes Wachstum ermöglicht. Teile dieser Bürofläche seien bereits belegt. „Wir hatten unseren ersten Bau für eine Belegschaft von 340 Personen geplant und haben mittlerweile über 420 Mitarbeiter, daher freuen wir uns, dass wir durch den Neubau auch neuen Büroraum schaffen konnten“, sagte Holz.



Holz und Protzmann dankten der Stadt für die Bearbeitung des Bauantrags in Rekordzeit: „Im Oktober 2016 haben wir den Entschluss bekannt gegeben, uns hier vor Ort zu vergrößern. Nur neun Monate später sind die neuen Gebäude bereits in Betrieb. Das ist wirklich großartig und bezeichnend für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Hanau“, lobten die ALD-Vertreter. Auch Hayo Haebler, der Vertreter des Bauherrn Dietz AG, lobte die Unterstützung seitens der Stadt: „Hier erleben wir schnelle und kooperative Prozesse wie kaum in einer anderen Kommune. Das ermöglicht uns, die oft eng getakteten Zeitpläne einzuhalten und unsere Kunden zufriedenzustellen.“



OB Kaminsky und Wirtschaftsförderin Erika Schulte, freuten sich über das dicke Lob: „Wir sind sehr glücklich, dass wir ALD durch die Bereitstellung eines neuen zukunftsträchtigen Unternehmensstandorts in Hanau halten konnten“, sagte der OB. „Auf diese Art und Weise gelang es uns, mehrere hundert Arbeitsplätze zu sichern. Durch die Erweiterung des Unternehmens wurden nun sogar noch neue Arbeitsplätze in Hanau geschaffen. Das macht mich sehr zufrieden.“ Die Ansiedlung von ALD vor etwas über einem Jahr sei ein wichtiger Entwicklungsschritt für den Fraunhofer Science Park und zur Stärkung des Wirtschafts- und Materialtechnikstandorts Hanau gewesen. „Dass es Ihnen hier so gut gefällt, dass Sie weitere Unternehmensteile nach Hanau umziehen, hat uns natürlich besonders gefreut“, so Kaminsky.



Im Fraunhofer Science Park - in direkter Nachbarschaft zum Industriepark Wolfgang und zum zukünftigen Gebäude der Fraunhofer Gesellschaft, - hat die ALD im Frühjahr 2016 ihren neuen Unternehmenssitz bezogen. Den alten Standort auf dem Heraeus-Gelände musste das renommierte Unternehmen aufgeben, nachdem Heraeus seinerseits eigene Erweiterungspläne - und den daraus resultierenden Platzbedarf - bekanntgab. Kurz nach der Neueröffnung am neuen Standort gab die ALD bekannt, dass sie sich in Hanau vergrößern und weitere Unternehmensteile aus Berlin und Erlensee nach Hanau holen wolle. Dieser Vorgang ist jetzt abgeschlossen. Wie bereits in der Vergangenheit, arbeitete ALD wieder mit dem bewährten Partner Dietz AG zusammen, um die Unternehmenserweiterung zu umzusetzen. Die Dietz AG ist die Grundstückeigentümerin und hat auf einem 15.000 m² großen Grundstück im Fraunhofer Science Park Hallen und Büros nach Maß für die ALD gebaut und die Gebäude langfristig an ALD vermietet. Nach dem gleichen erfolgreichen Rezept baute die Dietz AG 2015 bereits den neuen Firmensitz der ALD auf dem Gelände. Auch dieser wurde nach den Wünschen und Bedarfen der ALD gefertigt und anschließend an das Unternehmen auf 15 Jahre vermietet.



Um sowohl die Ansiedlung, als auch die Erweiterung von ALD zu ermöglichen, hatte die Stadt Hanau – vertreten durch die Bauprojekt Hanau GmbH –in beiden Fällen Flächen von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) auf der Wolfgang-Kaserne gekauft – und im Anschluss an Dietz AG verkauft. Mit dem Kauf der Flächen durch die städtische Gesellschaft hat die Stadt die Erstzugriffsoption bei Konversionsflächen in Anspruch genommen und so sichergestellt, dass dem Unternehmen ALD die gewünschten Flächen zeitnah zur Verfügung gestellt werden konnten. Durch diesen Schachzug gelang es der Stadt ein großes und wichtiges Unternehmen in Hanau zu halten und hunderte von qualifizierten Arbeitsplätzen zu erhalten.



Eines der Grundstücke mit rund 16.700 m² Fläche erwarb die Fraunhofer Gesellschaft, um dort dauerhaft eine Forschungseinrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategien anzusiedeln, die im Jahr 2019 den Betrieb aufnehmen soll und Namensgeberin für den Fraunhofer Science Park ist. Der Spatenstich für das neue Fraunhofer-Gebäude fand vor wenigen Tagen statt.