„Hampton by Hilton“ künftig auch in Celle

Die Johann Bunte Bauunternehmung und die Highstreet Group haben für ihr 80 Millionen-Projekt in Celle jetzt mit der Windrose Hospitality die Verträge für das Hampton by Hilton gefixt. Der Franchisenehmer von Hilton wird das Hotel, das auf dem ehemaligen Areal der Heidekaserne an der 77er Straße entsteht, nach Fertigstellung langfristig betreiben.

