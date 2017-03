Hampton by Hilton besetzt Regensburger „Marina Quartier“

Noch vor Ultimo 2019 soll ein neues Hotel der Marke Hampton by Hilton im Regensburger Marina Quartier ans Netz geben: Der Entwickler Ten Brinke Group und der zukünftige Betreiber Tristar GmbH haben einen entsprechenden Pachtvertrag für die Dauer von 25 Jahren unterschrieben. Das Drei-Sterne-Haus wird über eine BGF von 4.500 m² verfügen und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Babostraße auf dem ehemaliges Schlachthofareal im Osten Regensburgs angesiedelt. Noch in 2017 sollen die Bauarbeiter ihren Dienst aufnehmen. Eingestielt hat den Deal die Real Dreams Estate Group.

Der Neubau ist auf vier Geschosse ausgerichtet, die durch zwei Untergeschosse ergänzt werden. Insgesamt werden schlussendlich 131 Zimmer und 33 Tiefgaragenstellplätze vorgehalten. Ein klarer Standortvorteil liegt in der fußläufig zu erreichenden Innenstadt, dem benachbarten Kongresscenter und – in absehbarer Zukunft – der Blick über die neue „maritime“ Bebauung am Ufer der Donau.



Geschäftsführer Albert ten Brinke gibt sich sichtlich erfreut über das Geschäft: „Die Marke Hampton by Hilton befindet sich in Deutschland im Wachstum und das Konzept hat uns an diesem Standort überzeugt. Durch den professionellen Franchisegeber Hilton und den Franchisenehmer Tristar haben wir Partner gewinnen können, die für uns für hohe Rendite und Sicherheit für das Investment stehen.“



Ulrich Enzinger, geschäftsführender Gesellschafter der Tristar GmbH, ergänzt: „Unser Unternehmen hat seinen Fokus auf bedeutende Hotelstandorte in Deutschland und Europa gelegt. Für uns war es wichtig, den Standort Regensburg mit seinem Welterbe mit einer Marke wie Hampton by Hilton zu besetzen.“