Hammerson & APG kaufen sich bei Via Outlets ein

Hammerson und der niederländische Pensionsfonds APG haben jeweils 50 Prozent der Anteile am europäischen Outlet-Betreiber Via Outlets erworben. Beide Unternehmen sind jetzt mit 1,6 Mrd. Euro (1,5 Mrd. GBP) am Outlet-Geschäft beteiligt, nachdem sie ihre Anteile um jeweils um mehr als drei Prozent erhöht haben. Hammerson und APG haben die Anteile für 32 Mrd. Euro (29,2 Mrd. GBP) von Value Retail und Meyer Bergman gekauft. Lesen Sie hier mehr zu den Details des Deals ...

