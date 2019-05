Hammerbrooklyn.DigitalCampus nimmt Arbeit auf

Das Zukunftsprojekt „Hammerbrooklyn Digital Campus“ will den Innovationsstandort Hamburg in Europa nach vorne bringen: Neben den Deichtorhallen entsteht ein neuer Digitalstadtteil, der Unternehmen, Startups und Wissenschaft zusammenbringt. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann stellt heute im Rahmen der Landespressekonferenz Einzelheiten vor.

.