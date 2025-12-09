Hammer AG erhält Vorbescheid für Makerspace-Neubau am Frankfurter Ring

Die Hammer AG hat für ihr Grundstück am Frankfurter Ring 83-85 in München den genehmigten Vorbescheid für den Neubau eines Gewerbe- und Bürogebäudes mit Tiefgarage erhalten. Das Projekt sieht die Entwicklung eines flexibel nutzbaren, nachhaltigen Gewerbestandorts an einer zentralen Verkehrsachse Münchens vor.

.

Das von der Zinner Ingenieur- und Architekturbüro GbR geplante Gebäude umfasst rund 15.000 m² Bruttogeschossfläche oberirdisch auf einem rund 4.300 m² großen Grundstück. Vorgesehen sind fünf Obergeschosse sowie zwei Untergeschosse mit Tiefgarage. Der Standort ist sehr gut an den ÖPNV angebunden, die U-Bahn-Station Frankfurter Ring liegt rund 500 Meter entfernt.



„Mit dem Vorbescheid haben wir einen wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung unseres Standorts am Frankfurter Ring erreicht. Unser Ziel ist es, ein modernes und vielseitig nutzbares Gewerbegebäude zu realisieren, das flexibel auf die Anforderungen künftiger Nutzer reagieren kann“, so Janine Deboy, Projektentwicklung Hammer AG.



Das Objekt bietet modular nutzbare Makerspace- und Gewerbeflächen und richtet sich an ein breites Spektrum technologiebasierter Unternehmen. Neben Akteuren aus dem Mobilitätssektor kommen Nutzungen aus den Bereichen IT, Robotik, Labor- und HIL-Umgebungen sowie weitere gewerbliche Tätigkeiten in Betracht. Geplant ist eine Multi-Tenant-Struktur mit zahlreichen flexibel kombinierbaren Mieteinheiten. In den Obergeschossen sind klassische Büroflächen für dienstleistungsorientierte Nutzungen vorgesehen.



Derzeit wird das Grundstück noch im Bestand genutzt. Der Übergang in die Neubauphase erfolgt im Rahmen der weiteren Projektentwicklung. Der Abbruch ist ab Januar 2027 vorgesehen, der Rohbaubeginn für Mitte 2027 geplant.