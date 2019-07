Hamburgs Top-Lagen mit Neuzugängen

In den Top-Lagen der Hansestadt gibt es drei Neuzugänge: Der Deko-Anbieter Butlers hält in die Spitalerstraße Einzug, das Schweizer Unternehmen Calida eröffnet in diesem Sommer einen Store in der Mönckebergstraße und das Trendlabel Anine Bing wird im Spätsommer einen Flagship-Store in den Stadthöfen eröffnen.

.

1.200 m² für Butlers in der Spitalerstraße

Die ehemaligen Einzelhandelsflächen von Clas Ohlson in der Spitalerstraße 32 sind neu belegt: Der Deka-Anbieter Butlers hat auf einer 1.200 m² Verkaufsfläche in dem Eckgebäude Spitalerstraße / Gerhart-Hauptmann-Platz gesichert. Das Maklerhaus Comfort war beratend tätig, das auch eine Fläche an Calida in der Mönckebergstraße vermitteln konnte.



Calida in der Mönckebergstraße

Das Schweizer Unternehmen Calida wird noch in diesem Sommer einen 90 m² großen Store in der Mönckebergstraße 10 - zwischen Zara und Görtz - eröffnen. Mit der Neueröffnung auf der Mönckebergstraße betreibt der Anbieter hochwertiger Tag- und Nachtwäsche neben dem Store Neuer Wall 15 dann bereits zwei Geschäfte in der Innenstadt und insgesamt vier Shops in der Stadt.



Anine Bing-Flagship-Store in den Stadthöfen

Für die historischen Stadthöfe in der Top-Lage „Neuer Wall 88“ konnte Quantum die Designerin Anine Bing als neue Mieterin gewinnen. Das junge Trendlabel aus Los Angeles mit 11 Stores weltweit kommt mit einem Flagship-Store nach Hamburg. Die Eröffnung des neuen Ladens auf 260 m² ist für den Spätsommer 2019 geplant. Bei der Vermietung war die Immobiliendienstleisterin Ute Reiniger vermittelnd und beratend tätig.



Die Stadthöfe bieten in allen Erdgeschosslagen der acht Gebäude des historisch gewachsenen Ensembles auf insgesamt ca. 5.000 m² Platz für Einzelhandel und Gastronomie. Hinzu kommen attraktive Büroflächen auf rund 15.000 m² (bereits komplett vermietet), rund 90 hochwertige Mietwohnungen (bereits zu 85 % vermietet) und das Boutique-Hotel „Tortue“ mit 126 Zimmern.