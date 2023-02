Hamburgs Einzelhandel weiter im Aufwind

Die Hamburger Innenstadt hat erneut ihre Wandelbarkeit bewiesen. Trotz der schwierigen Marktlage wurden in der im vergangenen Jahr über 23.000 m² Laden- und Gastronomiefläche vermietet. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Marktbericht Einzelhandel Hamburg 2022/2023 von Grossmann & Berger hervor.

.