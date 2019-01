Hamburgs Baugenehmigungen rückläufig

Hamburg hat in 2018 den Neubau von 11.243 Wohnungen genehmigt. Dies teilte der Senat heute mit. Damit habe die Stadt im dritten Jahr in Folge die Zielzahl von 10.000 genehmigte Wohnungen pro Jahr übertroffen. Bleibt aber hinter den Zahlen von 2016 (12.471) und 2017 (13.411) zurück. Somit ist es nur das drittbeste Jahresergebnis seit 2011, in diesem Zeitraum wurden in Hamburg 83.512 Wohnungen genehmigt.

„Diese wieder sehr gute Zahl von 11.243 genehmigten Wohnungen auch in 2018 ist ein sehr guter Erfolg für das Bündnis für das Wohnen in Hamburg. Nur durch die enge Kooperation mit allen Partnern ist es möglich, auch das dritte Jahr in Folge wieder die Zielzahl von 10.000 genehmigten Wohnungen deutlich zu übertreffen. Und es zeigt zudem, dass die Partner im Bündnis für das Wohnen in der Lage sind, auch nach zwei Jahren mit herausragenden Ergebnissen unser ehrgeiziges Ziel nicht nur zu erreichen, sondern es um 10 Prozent zu übertreffen. Hinter dieser Kontinuität steckt die harte Arbeit aller Beteiligten. Ich bin dankbar für diese gute Zusammenarbeit von Wohnungswirtschaft, Bezirken und Senat. Der Neubau von attraktiven und bezahlbaren Wohnungen in unserer Stadt ist ganz entscheidend, um den Wohnungsmarkt zu entlasten und das Wachstum Hamburgs zu gestalten", so Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt.





Genehmigte Wohnungen nach Bezirken Bezirk Anzahl genehmigten Wohnungen 2018 1.078 Altona 1.407 Eimsbüttel 1.560 Hamburg-Nord 1.818 Wandsbek 2.260 Bergedorf 854 Harburg 1.149 Vorbehaltsgebiete (Mitte Altona, HafenCity) 1.117

Die meisten Wohnungen wurden im Bezirk Wandsbek (2.260 Wohneinheiten) genehmigt, dahinter folgen die Bezirke Hamburg-Nord (1.818) und Eimsbüttel (1.560). Die Bezirke Eimsbüttel, Hamburg-Nord, Wandsbek, Harburg und Bergedorf haben die Zielzahlen erreicht und größtenteils deutlich übertroffen.Auch ist 2018 gelungen, die zwischen dem Senat und den Bezirken im „Vertrag für Hamburg – Wohnungsneubau“ vereinbarten, kurzen Genehmigungszeiten für Wohnungen in allen Bezirken einzuhalten. Dort ist festgelegt, dass über Bauanträge innerhalb von 1 bis 3 Monaten nach Eingang der vollständigen Unterlagen entschieden werden muss. Weiterhin sollen Wohnungsbaugenehmigungen spätestens 6 Monate nach Ersteinreichung des Antrags erteilt werden. Dieser Erfolg sei auch darauf begründet, dass Hamburg für das Wohnungsbauprogramm das Personal in den Bezirken aufgestockt habe. Dieser Personalaufbau zeige nun Wirkung und ermöglicht den Bezirken die Erreichung der Zielzahlen und die zügige Bearbeitung der Genehmigungsanträge in der vorgenommenen Zeit.