Die HWG Hamburger Weltladen GmbH hat eine ca. 85 m² große Einzelhandelsfläche im Hellkamp 16 in Hamburg-Eimsbüttel gemietet. Zuvor war das Fachgeschäft seit 2000 in der Osterstraße 171 ansässig. Die Mietvertragsdauer für die neue Fläche beläuft sich auf fünf Jahre. Vermieter ist die Köhler & von Bargen Unternehmensgruppe. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war vermittelnd tätig.

.