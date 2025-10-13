Hamburger Volksentscheid erfolgreich: CO2-Obergrenzen ab 2026 verbindlich

Der Volksentscheid „Hamburger Zukunftsentscheid“ ist für die Initiatoren erfolgreich verlaufen: Mit dem Erreichen des gesetzlich vorgeschriebenen Quorums und einer Mehrheit der Stimmen wird das Klimaziel der Stadt um fünf Jahre vorgezogen – Hamburg will nun bis spätestens 2040 klimaneutral sein. Erste CO2-Höchstmengen gelten ab 2026. Für den IVD Nord ist der Ausgang des Volksentscheids jedoch alles andere als ein Fortschritt, denn die damit einhergehenden Kosten können weder Stadt noch die Bürger tragen.

„Ohne zusätzliche Einnahmen wird der Senat die milliardenschweren Mehrausgaben nicht stemmen. Doch woher soll das Geld kommen, wenn nicht aus den Taschen der Hamburgerinnen und Hamburger – über höhere Steuern, Gebühren oder Abgaben?“, so Carl-Christian Franzen, stellvertretender Vorsitzender des IVD Nord für Hamburg. Schon jetzt ist laut IVD Nord klar: Eigentümer und Wohnungsunternehmen stehen vor enormen Sanierungsauflagen, die zwangsläufig zu höheren Wohnkosten führen. Für Mieter bedeutet das weniger bezahlbaren Wohnraum, steigende Nebenkosten und schwindende Planungssicherheit. Franzen ist sich sicher, dass „dieser Tag als Wendepunkt in Erinnerung bleiben wird, denn Hamburg habe den Klimaschutz nicht gestärkt, sondern seine soziale und wirtschaftliche Balance aufs Spiel gesetzt.“



Der Senat wird das Endergebnis nun formal feststellen und das Änderungsgesetz im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt verkünden. Mit der Gesetzesänderung wird das Ziel der Klimaneutralität der Freien und Hansestadt Hamburg um fünf Jahre vorgezogen – statt spätestens 2045 soll dieses Ziel nun bis 2040 erreicht werden. Das Zwischenziel, die CO2-Emissionen bis 2030 um 70 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken, bleibt unverändert bestehen. Ein wichtiger Punkt für Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), der kurzfristige Änderungen nach dem Volksentscheid zu einem strengeren Klimaschutz ausgeschlossen hat und versucht zu beschwichtigen. Neu sei laut Tschentscher durch den Volksentscheid aktuell nur, dass die Stadt nun jährliche Schätzbilanzen aufstellen und einen linearen Pfad der Emissionsreduzierung sicherstellen müsse. Sollten die Zielvorgaben für einzelne Jahre nicht eingehalten werden, sei der Senat verpflichtet, zusätzliche Maßnahmen zu prüfen und die nicht erbrachten CO2-Einsparungen in die Planungen der Folgejahre aufzunehmen.



Ab dem Jahr 2026 gelten erstmals gesetzliche Höchstmengen für CO2-Emissionen. Diese definieren einen Minderungspfad bis zur angestrebten Klimaneutralität. Der Hamburger Senat muss die Aufteilung der zulässigen Emissionen auf die Sektoren private Haushalte, Gewerbe/Handel/Dienstleistung, Industrie und Verkehr im Klimaplan festlegen.



Zur Überwachung dieses Pfades wird somit unter Leitung der zuständigen Umweltbehörde eine jährliche Schätzbilanz eingeführt. Die erste Bilanz für das Jahr 2025 hat rein informativen Charakter, da noch keine gesetzlichen Höchstmengen gelten. Ab dem Folgejahr sind Konsequenzen vorgesehen: Wird die gesetzliche CO2-Höchstmenge überschritten, ist der Senat verpflichtet, innerhalb von fünf Monaten Gegenmaßnahmen zu beschließen. Diese müssen sozialverträglich sein und der Landeshaushaltsordnung entsprechen – insbesondere hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.



Das geänderte Klimaschutzgesetz verpflichtet die Stadt ausschließlich auf Maßnahmen, die in ihrer eigenen Gesetzgebungskompetenz liegen. Regelungen auf Bundes- oder EU-Ebene sind nicht Gegenstand dieses Gesetzes.



Der Hamburger Klimaplan wird nun innerhalb von zwei Jahren an die neuen formalen Anforderungen angepasst. Bereits im Vorfeld des Volksentscheids hatte der Senat darauf hingewiesen, dass eine beschleunigte Emissionsminderung ab 2030 nur unter bestimmten bundespolitischen Voraussetzungen realistisch sei. Dazu zählen insbesondere:



• eine umfassende Dekarbonisierung der Wärme- und Energieversorgung mit einem Strommix von 80 Prozent erneuerbarer Energie,

• zielführende Rahmenbedingungen für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und die zügige Umsetzung Hamburger Wasserstoffprojekte,

• ein exponentieller Ausbau der Elektromobilität,

• neue Sanierungsanforderungen an den Gebäudebestand zur Steigerung der Sanierungsquote,

• sowie geeignete Standorte und ein europaweit gültiger regulatorischer Rahmen für die unterirdische CO2-Speicherung.