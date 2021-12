Die Peter Möhrle Unternehmensgruppe hat das Luxus-Hotel und Gastronomiebetrieb Süllberg in Blankenese verkauft. Der Hamburger Unternehmer Peter Rothe wird das geschichtsträchtige Haus in die Zukunft führen und das Hotel und Restaurant erhalten. Nicht mehr an Bord ist dann allerdings der bisherige Betreiber und Starkoch Karlheinz Hauser, so der Unternehmer gegenüber…

[…]