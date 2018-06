Hamburger Premiumimmobilienmarkt gewinnt nochmals an Auftrieb

Laut einer Analyse des Premiumimmobilienmaklers Dahler & Company wurden im vergangenen Jahr insgesamt 2.673 Immobilien im Premiumsegment in der Hansestadt verkauft. 2016 waren es noch 2.114 Kauffälle – damit ein Plus um 26,4 %. Diese Zahlen spiegeln die Verkäufe von Eigentumswohnungen ab einem Wert von 5.000 Euro pro m² und Ein- und Zweifamilienhäusern ab einem Gesamtkaufpreis von 500.000 Euro wider.

Zum Vergleich: In ganz Hamburg wurden 9.334 Objekte verkauft – unabhängig von der Kaufpreisspanne. Damit machte der Premiumimmobilienmarkt 28,6 % der Gesamtverkäufe aus. Grundlage der Auswertung bilden die Zahlen des Hamburger Gutachterausschusses. Im Detail untersuchte Dahler & Company die Teilmärkte Alster-Ost, Alster-West, Alstertal/Walddörfer, Eimsbüttel, Elbvororte, HafenCity und Rahlstedt. Während der Gesamtmarkt in Hamburg mit einem leichten Minus (- 7,9 % der Kauffälle ggü. 2016) abschloss, scheint es auf dem Premiummarkt nur eine Richtung zu geben: Immer weiter nach oben. Auch 2017 wurde die teuerste Wohnung für 9,5 Mio. Euro in den HafenCity verkauft. Das teuerste Haus lag in den Elbvororten und kostete 26,25 Mio. Euro.



Eigentumswohnungen im Überblick:

• 2017 wurden 1.690 Eigentumswohnungen im Premiumsegment ab einem Quadratmeterpreis von 5.000 Euro veräußert. Die Kauffälle nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 27,6 % zu.

• Insgesamt wurden 140 Eigentumswohnungen mit einem Verkaufspreis über 9.000 Euro pro m² verkauft. 92 bzw. 65,7 % davon allein in der HafenCity und an der westlichen Außenalster.

• Den größten Anteil verkaufter Wohnungen über 5.000 Euro pro m² verantwortete der Teilmarkt Alster-Ost mit 426 Kauffällen.

• Die Preise pro m² wachsen weiterhin: 2017 lag der durchschnittliche Preis pro m² bei 6.672 Euro, 2016 waren es noch 6.556 Euro.

• Spitzenpreise wurden erneut in der HafenCity erzielt: Der höchste Quadratmeterpreis Hamburgs wurde mit 28.400,- Euro hier gezahlt. Die teuerste Wohnung der Stadt kostete 9,5 Mio. Euro.

Ein- und Zweifamilienhäuser im Überblick

• Insgesamt wurden im Hamburger Stadtgebiet 983 Objekte ab einem Wert von 500.000 Euro veräußert – daraus ergibt sich ein Anteil von 33,1 % an den Gesamtverkäufen der Stadt im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser.

• Der Gesamtumsatz für Ein- und Zweifamilienhäuser lag bei 1,02 Mrd. Euro. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Haus lag bei 1,04 Mio. Euro.

• Der Höchstpreis des vergangenen Jahres konnte noch einmal getoppt werden. Die teuerste Immobilie wechselte für 26,25 Mio. Euro den Besitzer. Ein entscheidender Faktor in Bezug auf den Gesamtumsatz und den durchschnittlichen Kaufpreis.

• Erneut konnten in den Teilmärkten Alstertal/Walddörfer und in den Elbvororten die meisten Häuser verkauft werden. Mit jeweils 280 und 255 Kauffällen verantworteten diese Gebiete rund 74 % der gesamten Transaktionen im Premiumsegment.



Stadtrandbezirke profitieren von wachsender Nachfrage

In allen untersuchten Gebieten ist weiterhin das erhöhte Interesse nach Premiumimmobilien zu verzeichnen. Lediglich die geringe Produktverfügbarkeit schränkte in den Teilmärkten Alster-West und HafenCity das Wachstum der Verkaufszahlen ein. Der stetig anhaltende Nachfragedruck in der Hansestadt treibt die Preise und erhöht damit die Zahl der Kauffälle im Eigentumswohnungssegment ab 5.000 Euro pro m² aber auch bei Ein- und Zweifamilienhäusern mit einem Kaufpreis ab 500.000 Euro. „Hamburg gehört nach wie vor zu den Top-Playern Deutschlands – das gilt sowohl für das Premiumimmobiliensegment als auch für den eigentlichen Eigentums- und Vermietungsmarkt generell. Die Anziehungskraft hat im vergangenen Jahr noch einmal zugenommen und es zeigt sich verstärkt, dass der Bedarf nach Wohnraum in allen Preissegmenten und Größen weiterhin hoch ist. Betrachten wir die Preisentwicklungen, konnten wir feststellen, dass diese zwar leicht gestiegen sind, aber durchaus wie erwartet auf einem moderaten Niveau. Sollte der Nachfragedruck weiter steigen, könnten die Preise weiter an Auftrieb gewinnen“, erläutert Björn Dahler, Geschäftsführer bei Dahler & Company. Während der durchschnittliche Quadratmeterpreis 2016 noch bei 6.556 Euro/m² lag, betrug dieser 2017 für den Premiumimmobilienbereich 6.672 Euro /m². Bei Ein- und Zweifamilienhäusern zeigt sich ein ähnlicher Trend: Der durchschnittliche Kaufpreis pro Haus lag bei knapp unter einer Million Euro, 2017 wurden im Schnitt 1,04 Mio. Euro gezahlt.



Zu den begehrten Lagen gehören nach wie vor die Top-Standorte der Hansestadt: Stadtteile rund um die Alster, Eimsbüttel und die Elbvororte. Mit 426 verkauften Wohnungen lag der Teilmarkt Alster-Ost an der Spitze. Barmbek-Süd (90 Kauffälle) und Winterhude (170 Kauffälle) verzeichneten 2017 die meisten Verkäufe. In Bezug auf den Markt für Ein- und Zweifamilienhäuser lässt sich feststellen, dass das Stadtrandgebiet verstärkt in den Fokus der Interessenten rücken: Im Alstertal mit Stadtteilen wie Poppenbüttel und Sasel und in den Walddörfern wechselten 280 Objekte den Besitzer. So viele wie in keinem anderen Teilmarkt. Auf Platz zwei rangieren die Elbvororte mit 255 Kauffällen. „Der Wunsch nach Eigentum in Kombination mit steigenden Einwohnerzahlen und kaum verfügbaren Immobilien im Stadtkern führt dazu, dass Interessenten den Blick über das Zentrum hinweg wagen. Nicht nur Randgebiete innerhalb der Stadtgrenzen profitieren von dieser Entwicklung, sondern auch vermehrt die Metropolregion Hamburg. In den vergangenen zehn Jahren verzeichneten zum Beispiel Norderstedt und Ahrensburg Zuzüge von über 10 Prozent. In diesen Regionen können die Städte noch wachsen und ausreichend Neubauprojekte entstehen“, sagt Dahler.



In Bezug auf die architektonischen Präferenzen überzeugten auch im vergangenen Jahr vor allem Neubauten und bewährte Altbauklassiker, mit Baujahren vor 1939. Dies zeigen auch die Verkaufszahlen in der gesamten Hansestadt: 57,2 % (966 Kauffälle) der veräußerten Wohnungen wurden 2011 oder später gebaut. Bei 21,9 % der Kauffälle handelt es sich um Altbauten. „Unabhängig von der Typologie und dem Baujahr sind vor allem funktionale und effiziente Grundrisse gewünscht. Das Thema Nachhaltigkeit ist auch in der Raumnutzung und bei der Wahl der Wohnungsgröße immer entscheidender. Altbau, ja. Aber nicht ohne Energieeffizienz“, fasst Dahler zusammen