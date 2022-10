Hamburger „Multimedis“ nähert sich dem Richtfest

Die Projektentwickler Rahlfs Immobilien und Grefrath Projekt feiern zusammen mit ihrem dritten Projekt-Partner GenoReal am 26. Oktober das Richtfest des zukunftsweisenden Gesundheitszentrums „Multimedis“ in Hamburg ein. Bei dem Neubau in der Hinrichsenstraße 1 mit einer Bruttogrundfläche von insgesamt rund 14.500 m² handelt es sich um ein sechsgeschossiges Ärztehaus mit zwei Tiefgeschossen auf einer Grundstücksfläche von rund 2.800 m².

.

„In unmittelbarer Nachbarschaft des Marienkrankenhauses gelegen, bietet das „Multimedis“ circa 8.200 m² Mietfläche für Arztpraxen oder weitere Gesundheitsangebote, 91 Stellplätze stehen in der Tiefgarage zur Verfügung„, so Dirk W. Rahlfs, geschäftsführender Gesellschafter von Rahlfs Immobilien.



„Schwerpunkt unserer gemeinsamen Entwicklungsarbeit war von Anfang an die Förderung vernetzter medizinischer Strukturen − sowohl ambulant als auch ambulant-stationär. Das ist der entscheidende Vorteil unseres Gesundheitszentrums. Zudem legen wir unser Augenmerk auf die Erhöhung der Aufenthaltsqualität für Patienten und Personal durch ein großzügiges Bäckerei-Café mit Restaurantcharakter sowie weitere Dienstleistungsflächen aus dem medizinischen Bereich. Bereits vor Fertigstellung des Rohbaus haben wir eine Vermietungsquote von circa 75 Prozent und für weitere rund 10 Prozent werden aktuell Verhandlungen geführt“, ergänzt Helge Grefrath, geschäftsführender Gesellschafter von Grefrath Projekt.



„Zum medizinischen Angebot unseres Ärztehauses gehören zurzeit ein klinisches Labor, eine Onkologie, Rheumatologie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Augenambulanz, eine Intensivpflege sowie ein MVZ mit weiteren medizinischen Disziplinen. Idealerweise wird das Angebot um die Fachgebiete Angiologie, Endokrinologie, Kardiologie, Kinder-Rheumatologie, Pädiatrie und Infektiologie ergänzt", führt Timm Brennecke, Geschäftsführer der GenoReal aus.



Der Neubau entsteht auf dem Grundstück des ehemaligen Laborgebäudes des Marienkrankenhauses inmitten des Stadtteils Borgfelde im Bezirk Hamburg-Mitte. Das Gesundheitszentrum ist über U- und S-Bahnen gut an den ÖPNV angebunden. Außerdem führen zahlreiche Metro-, Stadt-, Schnell- und Nachtbuslinien nach Borgfelde. Nicht nur vom Hauptbahnhof aus ist die Hinrichsenstraße mit dem öffentlichen Nahverkehr in rund 15 Minuten zu erreichen, sondern auch mit dem Auto über die B75 und B5. In unmittelbarer Nachbarschaft des „Multimedis“ liegt das Marienkrankenhaus, das größte konfessionelle Krankenhaus Hamburgs mit 590 Betten und jährlich mehr als 100.000 Patienten.