Hamburger Meile bekommt Facelift für 10 Mio. Euro

Die Hamburger Meile erhält ein 10 Mio. schweres Facelift. Die Umstrukturierung und Aufwertung des Shopping Centers startet im Frühjahr kommenden Jahres. Die Eigentümer, die Real I.S. im Auftrag des Bayernfonds Deutschland 23 und die ECE / Familie Otto wollen mit der Modernisierung, die Aufenthaltsqualität verbessern, die Attraktivität erhöhen und dem Center ein moderneres Erscheinungsbild geben.

