Hamburger Marktpassage 7-9 voll vermietet

Mit der Vermietung an Apollo Optik ist die Vollvermietung in die Marktpassage 7-9 in Hamburg-Neugraben abgeschlossen. Im Rahmen eines exklusiven Beratungs- und Vermietungsmandates der BÖAG-Gruppe hat die Hamburger Niederlassung der IKP die Neuausrichtung und Umstrukturierung der Marktpassage 7-9 mit Vermietungen an Rossmann Drogeriemarkt und Apollo Optik begleitet.

