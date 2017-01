Hamburger Logistikmarkt überschreitet erstmals wieder 600.000 m²-Marke

Mit einem Plus von 13% gegenüber dem Vorjahr überschreitet der Hamburger Logistikmarkt erstmals nach fünf Jahren wieder die 600.000 m²-Marke. Zu diesem Ergebnis kommt Realogis in seinem aktuellen Marktbericht für die Metropolregion Hamburg. Wie die Analyse zeigt, wurden 2016 von allen Marktteilnehmer 610.000 m² Logistikfläche umgesetzt (2015: 540.000 m²).

„2016 stand im Zeichen der Vollvermietung insbesondere aller großvolumigen, hochwertigen und drittverwendungsfähigen Bestandslagerflächen im Hamburger Hafen“, sagt Jörg Lojewski, Abteilungsleiter bei der Realogis Immobilien Hamburg GmbH. Hier standen vor einigen Jahren noch viele Bestandsimmobilien mit einer Gesamtfläche von 80.000 bis 100.000 m² leer. Als Gründe für den Vermietungserfolg sieht Realogis u.a. die vielen Ausschreibungen, die beispielsweise bei Airbus zum Kontraktabschluss mit Logistikern in der Nähe des Standorts Finkenwerder führten. Davon profitierte u. a. der Lagerstandort Waltershof/Altenwerder, da die Logistiker schnell on demand an ihre Auftraggeber liefern müssen.



Auch die südliche Metropolregion stehe kurz vor Komplettauslastung, u.a. durch die Großanmietung von Amazon mit ca. 65.000 m² in Winsen. „Bevorzugten E-Commerce Unternehmen in der Vergangenheit noch Ballungszentren u.a. in Mitteldeutschland, hat sich mit Amazon der erste große Online-Händler im norddeutschen Raum angesiedelt“, kommentiert Jörg Lojewski. Bei mehr Flächenverfügbarkeit im großvolumigen Segment wäre aufgrund einer seit Jahren kontinuierlich steigenden Nachfrage ein noch deutlich höherer Flächenumsatz möglich gewesen. „Auch am Standort Rade, wo 2016 durch viele Nutzer wie Kontraktlogistiker und mittelständische Unternehmen insgesamt knapp 60.000 m² Fläche abgenommen wurde, wird Ende 2017 bzw. Anfang 2018 aufgrund bereits getätigter Abschlüsse und bevorstehender Abschlüsse Vollvermietung herrschen“, prognostiziert Lojewski.





Relevante Abschlüsse im Jahr 2016 Ort Größe Amazon Winsen/Umland Süd 65.000 m² van Eupen Hamburg Hafen 25.000 m² Rieck Spedition Rade/Umland Süd 24.000 m² Stute Hamburg Hafen 20.000 m² Reisswolf Elmenhorst/Umland Ost 16.000 m² Nordmann Hamburg Ost 16.000 m² LZ Logistik Rade/Umland Süd 14.000 m² Jeschke & Sander Hamburg Hafen 11.000 m² Kühne+Nagel Hamburg Hafen 10.000 m²

Zum Jahresergebnis 2016 trug mit 323.000 m² vor allem das Größensegment ab 8.000 m² bei (53% des Gesamtflächenumsatzes). Aufgrund der starken Nachfrage nach großvolumigen Lagerflächen mit hoher Drittverwendung konnten die vorhandenen Bestandsflächen im gesamten Marktgebiet nahezu voll vermietet und Leerstände abgebaut werden.Im Cluster 3.000 m² bis 8.000 m² war in allen Lagen ein geringes Angebot vorhanden. Deswegen reduzierte sich der Flächenumsatzes gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozentpunkte auf 24 % auf 147.000 m².Wie in den letzten Jahren auch war der Teilmarkt Billbrook aufgrund der Zentrumsnähe und den kurzen Wegen zu den Autobahnen BAB 1 und BAB 25 sowie in den Hafen insbesondere bei mittelständischen Speditionen sehr begehrt. Trotzdem ging der Anteil am Gesamtumsatz im Segment bis 3.000 m² aufgrund des knappen Angebots um 2 Prozentpunkte auf 23 % Umsatzanteil zurück (ca. 140.000 m²).Durch die vielen Großabschlüsse im Bereich der Kontraktlogistik und Speditionen kam es zu einer Veränderung bei den Umsätzen nach Branchen. In 2016 führen wieder die Logistiker das Branchenranking an (49 %), ein Zuwachs von 10 Prozentpunkten. Obwohl das E-Commerce Unternehmen Amazon ca. 65.000 m² in Winsen abgeschlossen hat, folgen die Handelsunternehmen auf Platz 2 mit 31 % (- 10 Prozentpunkte). Auf Platz 3 konnten sich die Industrie- und Produktionsunternehmen mit 16 % (+ 2 Prozentpunkte) behaupten.Neubauten werden von den Projektentwicklern aufgrund der Nachfragesituation und der weiterhin positiven wirtschaftlichen Prognosen überwiegend spekulativ erstellt“, so Jörg Lojewski. Bis Anfang des Jahres 2018 werden im Hafenbereich (Moorburg) ca. 30.000 m² realisiert und in Rade ca. 20.000 m² auf Vorrat errichtet. Zudem kommen in Waltershof stufenweise ab Ende 2017 ca. 29.000 m² moderne Logistikflächen neu auf den Markt.Insgesamt wird der Flächenumsatz wohl geringfügig zurückgehen, da trotz anstehender Logistikentwicklungen im Hafenbereich und auch im südlichen Umland nicht ausreichend Flächen zur Verfügung stehen werden. Diese Situation wird durch die neuen Kreuzfahrt-Terminals noch verschärft werden. Während sie sich positiv auf das Hamburger Wirtschaftswachstum auswirken, fallen für Hafenunternehmen begehrte Hafengrundstücke weg. Sehnsüchtig erwartet wird hingegen ein positives Urteil der Elbvertiefung, um die Konkurrenzfähigkeit des Hamburger Hafens für die Zukunft zu gewährleisten.