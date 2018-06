Hamburger können in kleinstes Hotel der Stadt investieren

Seit April liegt der zum Hideaway umgebaute Hafenkran „Greif“ in der HafenCity und ist bereits bis Ende des Jahres ausgebucht. Zur Bestandsfinanzierung des kleinsten Hotels der Stadt möchte der Hotelbetreiber nun über die Crowdinvesting-Plattform Zinsland 75.000 Euro von Kleinanlegern einsammeln.

Der frühere Hafenkran „Greif“ wurde ein Jahr lang umfassend von Betreiber Tim Wittenbecher und seinem Partner restauriert. Das Ergebnis ist ein 19 m² großes Hotelzimmer für zwei Personen. Dem Hideaway, das Hamburgs maritimen Industriecharakter bis ins Detail prägt, schließt sich eine Terasse von 12 m² an. Seit April dieses Jahres liegt der Kran am Sandtorkai in der HafenCity mit Blick auf die Elbphilharmonie und ist schon jetzt bis Ende des Jahres ausgebucht. Das Besondere: Etwa 50 Prozent der Übernachtungsgäste kommen selbst aus der Hansestadt.



Die Floatel GmbH aus Berlin betreibt seit zehn Jahren außergewöhnliche Unterkünfte, wie etwa im Lotsenturm von Usedom und dem Leuchtturm von Dagebüll. Kurz vor der Fertigstellung steht ein Leuchtturm auf der Kanarischen Insel La Palma; weitere Projekte sind zum Beispiel in Venedig geplant.





v.l.n.r.: Carl v. Stechow (Geschäftsführer Zinsland), Tim Wittenbecher (Geschäftsführer Floatel), Henning Frank (Geschäftsführer Zinsland)