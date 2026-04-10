Hamburger Investmentmarkt: Steigende Aktivität im Core‑Segment

Im 1. Quartal 2026 wurden etwa 620 Mio. Euro am Hamburger Immobilieninvestmentmarkt umgesetzt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von 8 %. Im Vergleich zum 10-Jahresmittel fiel der Umsatz sogar 42 % geringer aus.

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In den letzten zwölf Monaten hat Savills etwa 60 Transaktionen registriert, was gegenüber der Vorjahresperiode einen Anstieg um 24 % bedeutet. Die Spitzenrenditen für Büros und Geschäftshäuser lagen Ende April bei 4,2 bzw. 4,3 % und damit unverändert gegenüber dem Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahreswert blieb die Spitzenrendite für Geschäftshäuser unverändert, während sie für Büros um 10 Basispunkte sank.



„Der Hamburger Investmentmarkt ist mit hoher Pitchaktivität und zahlreichen Objekteinwertungen im Core‑Segment ins Jahr gestartet. Größte potenzielle Käufergruppe in diesem Marktsegment bleiben Family-Offices. Deutlich schwieriger ist der Markt für Core-Plus- und Value‑Add‑Objekte, wo Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern häufig auseinanderliegen oder die Finanzierbarkeit zur zentralen Hürde wird. Dass sich einzelne Vermarktungsprozesse über einen sehr langen Zeitraum ziehen, unterstreicht die anhaltend hohe Komplexität von Transaktionen im aktuellen Marktumfeld“, kommentiert Jörn Roock, Director Investment Hamburg.



Mit einem Transaktionsvolumen von 740 Mio. Euro haben Büroimmobilien in den letzten zwölf Monaten am meisten zum Investmentumsatz beigetragen, gefolgt von Wohnimmobilien* (ca. 540 Mio. Euro) und Handelsimmobilien (ca. 380 Mio. Euro).





* Nur Objekte mit mindestens 20 Wohneinheiten