Hamburger Investmentmarkt startet verhalten ins Jahr  

Der Hamburger Investmentmarkt erzielt im ersten Quartal ein Transaktionsvolumen von 527 Mio. Euro und bleibt damit deutlich hinter den Ergebnissen der Vorjahre zurück. Gegenüber dem sehr hohen Wert aus 2016 bedeutet dies einen Rückgang um knapp 45 % und auch der zehnjährige Durchschnitt wird um rund 7 % verfehlt. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

.

„Insgesamt wurden bisher spürbar weniger Abschlüsse verzeichnet als in den ersten drei Monaten der Vorjahre, was sich in fast allen Marktsegmenten widerspiegelt. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf das hervorragende Schlussquartal 2016, als noch sehr viele Verkäufe abgeschlossen wurden und dementsprechend kaum Deals in das nächste Jahr gerutscht sind“, so Heiko Fischer, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Hamburger Niederlassungsleiter. „Wir gehen davon aus, dass der Markt im weiteren Jahresverlauf spürbar an Fahrt aufnehmen und damit dem bundesweiten Trend wieder folgen wird.“ Nichtsdestotrotz wurde mit dem Hotel Radisson Blu bereits ein Objekt im dreistelligen Millionenbereich verkauft. Das durchschnittliche Volumen pro Deal ist auf knapp 28 Mio. Euro gestiegen. Anteilig eingerechnete Portfolioverkäufe tragen gut 11 % zum Ergebnis bei.



Wie im Vorjahreszeitraum entfällt die Hälfte des Investmentvolumens auf Deals über 50 Mio. Euro, allerdings mit einer anderen Verteilung: Knapp 38 % wurden im dreistelligen Millionenbereich investiert. Die Größenklasse 25 bis 50 Mio. Euro erreicht einen ähnlich guten Wert wie im Vorjahr und ist mit gut 27 % das zweitstärkste Segment. Abschlüsse zwischen 10 und 25 Mio. Euro legen um gut 3 Prozentpunkte zu und erzielen knapp 16 %. Weitere 7 % entfallen auf kleinere Deals bis 10 Mio. Euro.



Die Verteilung der Investments nach Objektart zeigt ein deutlich verändertes Bild gegenüber dem Vorjahr. Die zuvor führenden Büroimmobilien müssen sich im ersten Quartal den Hotels geschlagen geben, die vom Verkauf des Radisson Blu profitieren und mit 44 % vorn liegen. Büroobjekte halbieren ihren Anteil fast und landen mit knapp 26 % auf dem zweiten Rang. Die Kategorie Sonstige, hinter der sich Entwicklungsgrundstücke und gemischt genutzte Objekte verbergen, erzielt mit rund 16 % erneut einen vergleichsweise hohen Wert. Während Logistikassets knapp 10 % beisteuern, sind Einzelhandelsimmobilien mit fast 5 % noch stark unterrepräsentiert. In diesem Segment steht häufig kein ausreichendes Angebot zur Verfügung.



Wie im Vorjahr verteilen sich die Investments zum Jahresauftakt noch relativ ungewöhnlich über das Stadtgebiet, was auch in der bisher noch geringen Dealanzahl begründet ist. Die City muss sich erneut einer anderen Lagekategorie geschlagen geben: Mit mehr als der Hälfte des Investitionsvolumens (56 %) setzten sich die Cityrandlagen an die Spitze. Die Innenstadt folgt mit gut 20 % deutlich abgeschlagen auf dem zweiten Platz. Während auf die Peripherie vor allem aufgrund mehrerer Light-Industrial- bzw. Logistik-Deals mehr als 12 % entfallen, landen die noch im Vorjahreszeitraum vorn liegenden Nebenlagen mit rund 11 % auf dem vierten Platz.



Die Investments nach Käufergruppen werden klar von Family Offices angeführt. Vor allem der Ankauf des Radisson Blu durch ein norwegisches Familienunternehmen führt dazu, dass diese Investorenklasse mit gut 42 % mit großem Abstand in Führung liegt. Pensionskassen steuern knapp 14 % zum Ergebnis bei und auch die drittplatzierten Privatanleger erreichen noch einen zweistelligen Wert (gut 10 %). Versicherungen (8 %), Equity/Real Estate Funds (7 %), Projektentwickler (7 %) und offene Fonds (6 %) liegen darüber hinaus über der 5-%-Hürde. Die im Vorjahr führenden Spezialfonds spielten bisher nur eine untergeordnete Rolle. Durch mehrere größere Transaktionen steigt der Anteil ausländischer Anleger auf knapp 59 %, was auch im Vergleich mit den anderen großen Standorten ein sehr hoher Wert ist.



Das schon seit längerer Zeit zu beobachtende Sinken der Netto-Spitzenrenditen hat sich auch im ersten Quartal weiter fortgesetzt. Insbesondere im Bürosegment haben sie in den vergangenen zwölf Monaten weiter deutlich nachgegeben. Für absolute Top-Objekte liegen sie inzwischen bei 3,25 % und damit noch einmal 75 Basispunkte unter dem Vorjahreswert. Für Geschäftshäuser sind die Renditen um 35 Basispunkte auf 3,40 % gesunken und auch für Logistikimmobilien des Premiumbereichs sind mit nunmehr 4,90 % ebenfalls 35 Basispunkte weniger anzusetzen.



Perspektiven

„Nach dem fulminanten Schlussquartal 2016 ist der Hamburger Investmentmarkt relativ ruhig in das neue Jahr gestartet, während die anderen großen Standorte erneut sehr hoch über dem Durchschnitt liegende Volumina verzeichnen. Wir gehen davon aus, dass die Hansestadt im Jahresverlauf auch noch erheblich zulegen wird und ebenfalls ein überdurchschnittliches Gesamtergebnis erreichen kann. Wie hoch es dabei tatsächlich ausfällt, hängt im Wesentlichen von der Angebotssituation ab", so Heiko Fischer.