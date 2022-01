Hamburger Investmentmarkt schwächelt

Zeigte sich der Investmentmarkt für gewerbliche Immobilien in der Elbmetropole 2020 noch unbeeindruckt von der Corona-Pandemie, fällt die Marktdynamik zum Jahresende 2021 deutlich schwächer aus. Das Transaktionsvolumen (TAV) blieb mit rund 3,2 Mrd. Euro um 40 % unter dem Vorjahreswert (rund 5,37 Mrd. Euro).

.

Nach einer schwachen 1. Jahreshälfte belebte sich der Markt im 3. Quartal zwar wieder und schloss mit einem traditionell starken 4. Quartal ab. Mit rund 1,1 Mrd. Euro TAV war dieses im historischen Vergleich jedoch das schwächste 4. Quartal seit 2015. Auch das Gesamt-TAV für 2021 blieb unter dem Zehn-Jahres-Mittel von 3,8 Mrd. Euro.



„Die Einschränkungen durch den Lockdown und die politischen Maßnahmen zu Jahresbeginn führten zu spürbarer Zurückhaltung auf Verkäuferseite. Dadurch sind momentan kaum Produkte am Markt“, erläutert Sandra Ludwig, Geschäftsführerin von Grossmann & Berger. „Aufgrund des Produktmangels und des wieder erstarkten Büromarkts setzen Investoren mittlerweile neben Core-Produkten auch wieder auf Value-Add-Immobilien, in denen sich u. a. New Work-Konzepte realisieren lassen“, so Ludwig. Für 2022 rechnet Grossmann & Berger mit einer insgesamt soliden Marktentwicklung, wenngleich der Jahresauftakt schwach ausfallen dürfte, da kaum Überläufer wie noch A nfang 2021 vorhanden sind.



Markt im Detail

• Im Gesamtjahr 2021 entfielen lediglich sieben Transaktionen auf die Größenklasse über 100 Mio. Euro. Dies ist weniger als die Hälfte als 2020 (15).



• Das Interesse der Investoren an Büroimmobilien hat weiter zugenommen und bescherte dieser Assetklasse zum Jahresende 2021 einen Anteil von 66 % (2020: 53 %). Auch Logistikimmobilien waren 2021 mit einem Anteil von 14 % deutlich gefragter als im Gesamtjahr 2020 (2 %).



• Mit 22 Transaktionen und einem Anteil von 24 % am TAV setzte sich der Teilmarkt Hamburg Ost vor den Teilmärkten City (17 %) und St. Georg (12 %) an die Spitze.



• Der Anteil an Portfoliotransaktionen sank um über 50 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 13 %.



• Zum Jahresende 2021 verdrängten Offene Immobilienpublikumsfonds (27 %) Projektentwickler als stärkste Käufergruppe, die mit 19 % auf dem dritten Rang landeten. Zweitstärkste Käufergruppe waren Fondsmanager (22 %). Als stärkste Verkäufergruppen gingen Corporates/Eigennutzer (21 %) und Fondsmanager (20 %) hervor.



• Während der Anteil internationaler Käufer mit 24 % auch zum Ende des 4. Quartals 2021 unter Vorjahresniveau (38 %) blieb, zeigte sich der Anteil internationaler Verkäufer mit ebenfalls 24 % stabil.



• Wenngleich sich die Spitzenrenditen aktuell auf niedrigem Niveau einpendeln, sind sie im Vergleich zum Vorjahr größtenteils weiter gesunken. So nahm die Spitzenrendite für Büroimmobilien um 0,20 %-Punkte auf 2,60 % ab, jene für Industrie- und Logistikimmobilien schrumpfte um 0,50 %-Punkte auf 3,50 %. Unverändert blieb die Spitzenrendite für Geschäftshäuser mit 2,70 %.