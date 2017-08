Hamburger Ibis-Hotels erhält DGNB-Silbermedaille

Ibis Hamburg City

Die beiden Hotels Ibis und Ibis budget am Hühnerposten in der Hamburger Innenstadt sind mit der Silbermedaille der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) prämiert worden. Das Hamburger Architekturbüro MPP Meding Plan + Projekt verantwortete als Generalplaner die Gestaltung des im November 2014 fertiggestellten Hotelgebäudes mit 196 bzw. 252 Zimmern und einer Nutzfläche von rund 16.000 m². Mit dem Silber-Zertifikat honoriert die DGNB neben der nachhaltigen Bauweise den Umstand, dass MPP ein zuvor als schwer bebaubar geltendes Grundstück in Dreiecksform stadtbildprägend geplant hat. Die HIH Projektentwicklung GmbH fungierte als Bauherr und Projektentwickler, die Witte Projektmanagement GmbH übernahm die Projektsteuerung und begleitete die Zertifizierung.

.

“Das Projekt Ibis Hamburg City war aufgrund des dreieckigen Grundstückszuschnitts von Beginn an eine besondere Herausforderung. Über zwölf Jahre lang war das Grundstück nicht bebaut. Wir haben durch die Schaffung eines Innenhofes, der sowohl als Willkommensbereich für Gäste wie auch als Anlieferungszone dient und einem offenen, großflächigen Fassadenraster eine attraktive Lösung gefunden. Es ist für uns eine besondere Ehre, dass die DGNB diese Leistung mit einem Zertifikat in Silber honoriert hat," kommentiert Jan-Oliver Meding, Geschäftsführender Gesellschafter von MPP.