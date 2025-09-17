Hamburger „Haus der Erde“ am Universitätscampus erreicht Zielgerade

Das „Haus der Erde“ mit 22.000 m² soll im Sommer 2026 übergeben werden. „Mit dem Großprojekt Haus der Erde an der Bundesstraße geht ein langer, schmerzlicher und herausfordernder Bauprozess zu Ende“, sagt Finanzsenator Andreas Dressel. Die Übergabe des Gebäudes ist für Sommer 2026 geplant, Labore sollen ab Wintersemester 2026/27 folgen.

.

Am Universitätscampus Bundesstraße in Hamburg rückt die Fertigstellung zentraler Neubauten in Sichtweite. Das „Haus der Erde“ soll im Sommer 2026 an die Universität übergeben werden. Büros und Seminarräume können dann in Betrieb gehen, die technisch anspruchsvolleren Labore folgen ab dem Wintersemester 2026/27 nach individuellen Inbetriebnahmen mit den Instituten.



Ein Wasserschaden im Frühjahr 2024 hatte für eine deutliche Verzögerung gesorgt. Ein Gutachten stellte mehrere Ursachen fest, die inzwischen behoben sind. Das städtische Unternehmen GMH Gebäudemanagement Hamburg weist im Jahresabschluss 2024 rund 60 Mio. Euro für Mehrkosten aus und prüft juristische Schritte gegen beteiligte Firmen.



„Mit dem Großprojekt Haus der Erde an der Bundesstraße geht ein langer, schmerzlicher und herausfordernder Bauprozess zu Ende. Jetzt steht die finale Fertigstellung und Übergabe im absoluten Fokus. Aber klar ist auch, dass wir juristische Schritte prüfen und einleiten, um entstandene Schäden für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so gering wie möglich zu halten“, betont Finanzsenator Andreas Dressel.



Auch Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal hebt die Bedeutung hervor: „Mit dem Haus der Erde befindet sich ein Projekt in der Finalisierung, das auf die speziellen Anforderungen modernster Klimaforschung und Geowissenschaften ausgerichtet ist – ein über 22.000 m² großes neues Zuhause für herausragende Wissenschaft.“



Im „Haus der Erde“ werden künftig die Erdsystemwissenschaften, das Institut für Marine Ökosystem- und Fischereiwissenschaften sowie der Earth and Society Research Hub einziehen. Zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Meteorologie und dem Deutschen Klimarechenzentrum entsteht ein international sichtbarer Forschungsstandort.



Parallel entstehen das MIN-Forum und ein Neubau für die Informatik mit rund 18.000 m² Nutzfläche. Geplant sind Hörsäle, Seminarräume, Bibliothek, Mensa sowie Labore für Akustik und Virtual Reality. Ein gemeinsames Untergeschoss nimmt das Data-Center des Regionalen Rechenzentrums auf. Baubeginn war 2019, die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.



Die Universität Hamburg erhält damit drei neue Hochschulbauten, die Forschung und Lehre künftig unter modernen Bedingungen ermöglichen.