Hamburger Hansa-Theater startet frisch saniert in neue Saison

Nach einer viermonatigen, denkmalgerechten Sanierung öffnet das traditionsreiche Hansa-Theater in Hamburg-St. Georg wieder seine Pforten. Für rund 1,33 Millionen Euro wurde der Zuschauerraum instand gesetzt, der Brandschutz verbessert und die historische Ausstattung umfassend restauriert.

.

Das denkmalgeschützte Hansa-Theater in St. Georg ist seit Jahrzehnten ein kulturelles Highlight im Bezirk Mitte. Als einst einzig verbliebenes klassisches Varieté in Deutschland wurde es nun umfassend saniert.



Das Hansa-Theater wurde 1878 als Hansa-Concert-Saal erbaut und 1894 unter der Leitung des Brauereibesitzers Paul Wilhelm Grell in ein Varieté-Theater umgewandelt. Bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg bot der beeindruckende Besuchersaal rund 1.500 Gästen Platz.



Die Wiedereröffnung erfolgte 1945 in den ehemaligen Stallungen des Theaters mit zunächst 330 Sitzplätzen. Ein Umbau im Jahr 1953 vergrößerte den Zuschauerraum auf 491 Plätze. Seither blieb die Einrichtung nahezu unverändert – ein authentischer Blick in die Vergangenheit. Aufgrund seiner kulturellen und architektonischen Bedeutung wurde das Hansa-Theater im Jahr 2018 unter Denkmalschutz gestellt.



Von Juli bis Oktober 2025 wurde der historische Saal denkmalgerecht saniert. Ziel war der maximale Erhalt der Denkmalsubstanz und eine ressourcenschonende Umsetzung. Ein Schwerpunkt lag zudem auf der Verbesserung des Brandschutzes.



Die Sanierungskosten von 1.328.000 Euro wurden je zur Hälfte von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der Behörde für Kultur und Medien Hamburg getragen. Die Maßnahmen wurden von der Betreiberin Hamburg St. Pauli Varieté GmbH & Co. KG, vertreten durch Thomas Collien und Ulrich Waller, umgesetzt. Eigentümerin der Immobilie ist die Steindamm GbR, vertreten durch Maximilian und Moritz Alexander Schommartz.



„Im Hansa-Theater sind die goldenen Jahre des Varietés noch lebendig. Hier kann man beste Varieté-Kunst in einer authentischen Atmosphäre erleben. Mit vereinten Kräften ist es gelungen, diesen einzigartigen Veranstaltungs- und Erinnerungsort denkmalgerecht zu sanieren. Jetzt zieht hier wieder die Kultur ein und begeistert die Gäste mit bester Unterhaltung in einem der außergewöhnlichsten Denkmäler Hamburgs“, sagt Dr. Carsten Brosda, Kultursenator.



„Das Hansa-Theater ist schon immer eine schützenswerte Schmuckschatulle gewesen. Wir haben mit der Sanierung einen bedeutenden Schritt gemacht, um das denkmalgeschützte Gebäude und seine Inneneinrichtung zu erhalten. Dabei war es uns besonders wichtig, die modernen Anforderungen an Brandschutz und Arbeitsschutz umzusetzen und gleichzeitig die historischen Stilelemente des Gebäudes zu bewahren. So schaffen wir die Grundlage, dass das Hansa-Theater auch in Zukunft als lebendiger und kultureller Ort für künftige Generationen erhalten bleibt“, erklären Thomas Collien und Ulrich Waller.



Mit seinem authentisch erhaltenen Zustand ist das Hansa-Theater ein wichtiges Zeugnis der Geschichte des Vergnügungsgewerbes im 20. Jahrhundert in Hamburg. Die bauzeitliche Substanz vermittelt zeittypische Formen des Varieté-Betriebs. Darüber hinaus zeigt das Gebäude seltene Ausstattungsmerkmale von Theatern aus der Mitte des 20. Jahrhunderts – insbesondere im Stil der 1930er bis 1950er Jahre. Für den Stadtteil St. Georg, der historisch stark vom Gast- und Vergnügungsgewerbe geprägt ist, bleibt das Hansa-Theater ein identitätsstiftender Ort.



Schwerpunkte der Sanierung:



Zuschauerraum: Erhaltung und Instandsetzung der denkmalgeschützten Ausstattung; Restaurierung von Wand- und Deckenfassungen, Tapeten, Türen, Bekleidungen und Bodenbelägen; Aufarbeitung der historischen Möblierung; Sicherung statisch relevanter Bauteile.



Bühnenbereich: Konstruktive Sicherung von Tragwerk, Rollenboden und Wänden; Instandsetzung der Vorhangzugeinrichtungen gemäß Brandschutzanforderungen; Ertüchtigung der bühnentechnischen Ausstattung.



Elektroinstallation: Modernisierung der Saalbeleuchtung inklusive Tischleuchten.



Die Sanierungsarbeiten wurden pünktlich zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs abgeschlossen. Am 7. Oktober 2025 startet das Theater mit der Produktion „Cabaret“, mit Tim Fischer in der Hauptrolle. Die Varieté-Saison beginnt am 29. Oktober und läuft bis zum 8. März 2026.



Vom 18. März bis 3. Mai 2026 zeigt das Hansa-Theater die Operettenrevue „Im weißen Rössl“ in einer Neuinszenierung von Franz Wittenbrink – unter anderem mit Michael Rotschopf als Zahlkellner Leopold und Susanne Jansen als Rössl-Wirtin Josepha.



Gefördert durch:

– Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Kultur und Medien

– Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien