Hamburger Handelskammer fordert umfassendere Planung für die Neue Mitte Altona

Die Handelskammer Hamburg hat einen Masterplan zur Gestaltung des neuen Quartiers rund um den Fernbahnhofs in Hamburg Altona vorgestellt. Nach den Vorstellungen des IHK-Chefs Hans-Jörg Schmidt-Trenz sollte die Verlegung des Bahnhofs Anlass für eine Stadtentwicklung in neuer Qualität sein. Die bisher bekannt gewordenen Planungen der Stadt konzentrieren sich nach Meinung von Schmidt-Trenz zu sehr auf das unmittelbare Umfeld des neuen Fernbahnhofs und beruhen teilweise noch auf Plänen, die in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg entwickelt wurden.

.

Über der Stresemannstraße und den Bahngleisen soll ein fünf ha großer Stadtpark entstehen, der das neue Bahnhofsviertel mit der Altonaer Mitte verbindet. Im Park soll möglichst eine als Tagungszentrum nutzbare Multifunktionshalle für 5.000 Besucher, ein 500 Zimmer Hotel sowie ein Postbriefzentrum angesiedelt werden.



In der Gegend um den jetzigen S-Bahnhof sollten bis zu 100 Meter hohe und durch private Investoren zu bauende Wohnhäuser entstehen. Die Nutzung nicht mehr benötigter Friedhofsflächen, die Verlegung von im Westen des Bahnhofes gelegenen Kleingärten sowie von Sportplätzen an der Memellandallee auf das Dach des Metro-Marktes könnten mehr Platz für die neue Wohnbebauung mit ca. 6.000 Wohneinheiten schaffen. An der südöstlichen Seite des neuen Fernbahnhofs ist nach Meinung der Kammer ein guter Standort für Bürohäuser mit Arbeitsplätzen für Berufspendler.



Nach dem aktuellen Strategiepapier der Kammer sollen alle in der Bahnumgebung befindlichen Standorte der derzeit ansässigen ca. 300 Unternehmen auch in Zukunft gesichert sein. Zusätzlich sollen im Umfeld des neuen Fernbahnhofs 18.000 Arbeitsplätze neu entstehen. Die örtlichen Unternehmer sehen sich laut Schmidt-Trenz derzeit unter anderem wegen einer erwarteten Steigerung der Bodenpreise unter Druck gesetzt. Vor allem in Bahrenfeld und Altona-Nord ansässige Gewerbetreibende berichten laut Schmidt-Trenz von hohen Kaufpreisen, die teilweise heute schon für ihre Standorte geboten werden.



Vertreter der sowohl im Stadtbezirk als auch in der Hansestadt regierenden SPD stimmen den Vorschlägen der Kammer zwar zu, wenn es im Zusammenhang mit den Planungen für die neue Altonaer Mitte und die Bahnhofsverlegung um eine großflächigere Betrachtung der Planung und den Erhalt bestehenden Gewerbes geht. Skeptisch ist man dort jedoch zur Zeit, ob man eine Überdeckelung von Gleisanlagen und Straßen politisch durchsetzen sowie letztlich auch finanzieren kann. Darüber hinaus sei es jetzt noch zu früh, solche Planungen zu konkretisieren. Der neue Fernbahnhof soll 2023 eröffnen.