Hamburger Förderprogramm Frei_Fläche wird 2024 fortgesetzt

Das Programm „Frei_Fläche: Raum für kreative Zwischennutzung“ geht erneut in die Verlängerung. Die Hamburg Kreativ Gesellschaft führt das erfolgreiche Förderprogramm im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg im Jahr 2024 fort.

.

Dafür stehen Restmittel aus der aktuellen Förderperiode in Höhe von 1,6 Millionen Euro zur Verfügung. Damit wird Frei_Fläche auch im kommenden Jahr wertvolle Impulse für eine lebendige und zukunftsfähige Innenstadt liefern. Im Jupiter, der größten Frei_Fläche des Programms, wird die kreative Zwischennutzung am 9. Dezember mit dem Jupiter Day zelebriert.



„Kreative Zwischennutzung ist ein Gewinn für die ganze Stadt“, erläutert Egbert Rühl, Geschäftsführer der Hamburg Kreativ Gesellschaft. „Kreative aus allen Bereichen haben die Chance, Konzepte in erschwinglichen und zentralen Räumen zu verwirklichen. Gleichzeitig kann der für Quartiere schädliche Leerstand verringert werden. Kreative Zwischennutzung ist auch deshalb so bedeutsam, weil sie die notwendige, langfristige Transformation von Städten aufzeigt – und als Experimentierfeld dabei unterstützt.“



Im Rahmen von Frei_Fläche wurden seit Mitte 2021 bereits 109 Zwischennutzungen ermöglicht und rund 25.100 m² Leerstand in Ateliers und Studios, Galerien und Ausstellungsflächen, Geschäfte, Workspaces und Veranstaltungsräume umgewandelt.



„Frei_Fläche ermöglicht es uns, als Kreativszene und Kreativwirtschaft in Räumen präsent zu sein, die uns aufgrund der Lage und der damit verbundenen Kosten schwer zugänglich wären. Hier in der Innenstadt Produkte anzubieten, Werke zu präsentieren und Ideen mit den Hamburgern und vielen Besuchern zu teilen, ist ein wunderbares Privileg", André Cramer, Entrepreneur und Kreativer hinter dem Concept Store La Tribune Noire im Jupiter.



Auch von beteiligten Immobilienunternehmen werden die Wirkung und die Kooperation im Rahmen von Frei_Fläche als großer Erfolg gewertet. „Die Zwischennutzungen renommierter Galeriekonzepte haben das Springer Quartier in den letzten Monaten nicht nur bereichert, sondern trotz der städtischen Baustellensituation auch einen erheblichen Mehrwert für den Mikrostandort geschaffen“, bilanziert Felix Grelck, Director der Momeni Group. „Die Hamburg Kreativ Gesellschaft und die Galeriekonzepte haben dabei auf ansprechende Art und Weise temporären Leerstand in eine lebendige und inspirierende Umgebung verwandelt.“



Mit der Verlängerung von Frei_Fläche eröffnen sich Perspektiven für den Weiterbetrieb von Jupiter in der Mönckebergstraße, die mit rund 8.000 m² größte Zwischennutzung des Förderprogramms. Über die mögliche Fortsetzung von Jupiter befindet sich die Hamburg Kreativ Gesellschaft derzeit in enger Abstimmung mit der Immobilien-Eigentümerin.



Im Rahmen von Frei_Fläche wurden seit Programmstart bereits Zwischennutzungen an 75 Standorten ermöglicht. Dazu gehören namhafte Adressen wie Alter Wall, Colonnaden oder Brandstwiete – sowie Flächen in Passagen und Einkaufszentren wie dem Hanseviertel oder dem Hamburger Hof. Auch außerhalb der Innenstadt belebt das Förderprogramm ehemaligen Leerstand, etwa in Altona, Barmbek, Wandsbek, Bergedorf und Eimsbüttel.



Frei_Fläche fußt auf dem Fonds für kreative Zwischennutzung und wurde von der Freien und Hansestadt Hamburg im Juni 2021 zur Bewältigung der Corona-Krise ins Leben gerufen. Die Hamburg Kreativ Gesellschaft ist mit der Umsetzung beauftragt und vermittelt leerstehende Einzelhandelsflächen temporär zum günstigen Preis von 1,50 Euro/m² an Hamburger Kreativschaffende. Damit verringert Frei_Fläche für den Einzelhandel schädlichen Leerstand, gibt Kreativen Raum für ihre Konzepte und stärkt die Transformation hin zu einer vielfältigen und lebendigen Innenstadt. Die Vermieter der Flächen erhalten für die Laufzeit sämtliche Nebenkosten erstattet – eine Miete wird nicht gezahlt.



Frei_Fläche wurde in Kooperation der Behörde für Kultur und Medien, der Finanzbehörde, dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) und der Hamburg Kreativ Gesellschaft entwickelt. Dafür stehen im Jahr 2024 Restmittel aus der aktuellen Förderperiode des Programms in Höhe von 1,6 Millionen Euro zur Verfügung.