Hamburger Durchschnitts-Miete bei unter neun Euro

Die monatliche Nettokaltmiete in der Hansestadt liegt im Durchschnitt bei 8,71 Euro/m². Das ergab die bislang größte deutsche Mieten-Studie im Auftrag der Wohnungsverbände. Damit liegt sie deutlich unter dem aktuellen Wert des Hamburger Mietenspiegels von 9,29 Euro/m².

„Wir dürfen bei der Beurteilung der Mieten nicht nur auf die Angebote der Portale schauen. Die Mietenstudie der Hamburger Wohnungswirtschaft beweist: Wohnen in Hamburg ist weiterhin erschwinglich. Mehr als zwei Drittel der Mieten liegen im Bereich zwischen 6,90 und 10,52 Euro/m². Aber: Im Neubau können wir dieses Preisniveau nicht mehr anbieten. Das liegt an den steigenden Bau- und Finanzierungskosten sowie den immer höheren Auflagen. Hier muss sich dringend etwas ändern.“, kommentiert der BFW-Landesvorsitzende Sönke Struck.



Die wissenschaftliche Untersuchung wurde im Auftrag der Hamburger Wohnungswirtschaft (BFW Nord, Grundeigentümer-Verband Hamburg, IVD Region Nord und Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen) vom Center for Real Estate Studies (CRES) erarbeitet. Sie zeigt zudem, dass sich die Mieten seit der Hamburger Mietenstudie 2019 langsamer als die Verbraucherpreise entwickeln. Seinerzeit lag der Durchschnittswert bei 8,21 Euro/m². Das bedeutet einen Anstieg um 1,99 Prozent pro Jahr. Die jährliche Teuerungsrate lag im vergleichbaren Zeitraum bei rund 4,1 Prozent. Laut der Verbände wird damit eines ganz deutlich: der Hamburger Mietwohnungsmarkt funktioniert. Weitere regulatorische Eingriffe und politischer Aktionismus sind aus Sicht der Hamburger Wohnungswirtschaft unnötig.



Auch Hamburgs Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Karen Pein (SPD), wertet die Studienergebnisse als Erfolg für die Hamburger Wohnungsbaupolitik. „Eine Durchschnittsmiete von 8,71 Euro/m² im Bestand ist ein Erfolg für Hamburgs Wohnungsbaupolitik. Durch die gemeinsame Kraftanstrengung von Bauwirtschaft, Investorenschaft, Politik und Verwaltung konnten in Hamburg seit 2011 über 90.000 neue Wohnungen fertiggestellt werden. Das war nur im Bündnis möglich. Das Wohnungsangebot in Hamburg wurde erweitert und der Druck auf den Mietenanstieg verringert. Dass über zwei Drittel der Mieten im Bereich zwischen 6,90 und 10,52 Euro/m² liegen, bedeutet, dass die Mieten im Wohnungsbestand in Hamburg grundsätzlich moderat sind. Das ist eine gute Ausgangssituation, um auch die neuen, erschwerten Rahmenbedingungen gemeinsam zu meistern. Welche Strategien wir hierzu in Zukunft verfolgen wollen, werden wir am Montag, dem 26. Juni in unserem zweiten Bündnisgipfel beraten. Heute jedoch freue ich mich erst einmal über das hervorragende Zeugnis unserer kooperativen Wohnungsbaupolitik und danke allen Beteiligten für ihren großen Einsatz.“, so Pein.



In der Studie wurden 237.000 im Jahr 2022 in Hamburg bestehende Mietverträge untersucht. Das ist das 22-Fache der Datenmenge, die dem Mietenspiegel der Hansestadt und ein Vielfaches der Datenmenge, die Immobilienportalen zugrunde liegen. Die Ergebnisse der Hamburger Mietenstudie spiegeln somit die reale, aktuelle Situation auf dem Mietwohnungsmarkt der Elbmetropole wider. Sie sind deutlich umfassender und aussagekräftiger als der Hamburger Mietenspiegel oder Vermietungsportale.



Das Bild des Hamburger Mietwohnungsmarktes in der Öffentlichkeit wird allerdings von höheren Angebotsmieten in Portalen sowie durch Erst- und Wiedervermietungsmieten geprägt. Das führt zu einer verzerrten Darstellung der wirklichen Lage.



Erst- und Wiedervermietungsmieten – Neuvertragsmieten – machen lediglich zehn Prozent aller Mietverträge aus. 90 Prozent der Mietverhältnisse sind in der Regel günstigere Bestandsmieten. Neuvertragsmieten liegen im Durchschnitt neun Prozent über den Bestandsmieten – derzeit bei 8,94 Euro/m². Mehr als zwei Drittel der von der Hamburger Mietenstudie untersuchten Mieten – 68 Prozent – bewegen sich in einem Korridor zwischen 6,90 Euro und 10,52 Euro.



„Die Studie trägt weiterhin zur Versachlichung der Diskussion bei und hat bewiesen, dass Hamburg einen stabilen und funktionierenden Mietmarkt hat. Damit wir diesen auch erhalten, benötigen insbesondere die vielen privaten Mehrfamilienhausbesitzer, stabile und verlässliche Rahmenbedingungen. Nur dadurch kann der vielschichtige Bestand in Hamburg erhalten bleiben und das wichtige Ausbaupotential, wie Aufstockung, Dachausbau und Nachverdichtung genutzt werden. Denn die beste Mietpreisbremse ist und bleibt die Schaffung von neuen Wohnungen.“, erläutert Carl-Christian Franzen, Mitglied Vorstand des IVD Nord.